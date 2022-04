Ardooise schoolkinderen kunnen veilig naar school met Tom en Lily

Dinsdag starten de scholen terug op. Met het mooie weer in het verschiet, zullen veel leerlingen naar de klas gaan met de fiets. Het gemeentebestuur van Ardooie roept op tot waakzaamheid rond de schoolomgevingen en stelt Tom en Lily voor.

Tijdens de paasvakantie hebben deze levensgrote ludieke 3D-poppen hun plaats gevonden in de omgeving van de diverse scholen. Ze moeten chauffeurs aanzetten tot nog meer voorzichtigheid en aangepaste snelheid in de schoolomgevingen.

Schepen Véronique Buyck: “Tom en Lily passen in ons project veilige schoolomgeving. Op korte termijn worden ook het kruispunt Brugstraat/Wezestraat en Brugstraat/Blekerijstraat en de ingang van de kleuterafdeling in de Hemelstraat aangepakt. Een rode coating op de weg en bijkomende signalisatie moeten deze knelpunten zichtbaarder maken.”

De totale raming van dit project bedraagt € 47.980,65 waarvan 50% wordt gesubsidieerd door Vlaanderen.

Voorrang voor fietsers en voetgangers in het centrum

Ondertussen worden de plannen geconcretiseerd om het volledige dorpscentrum van Ardooie veiliger te maken voor de zwakke weggebruiker. Door in het grootste deel van de Kortrijksestraat éénrichtingsverkeer te voorzien en de Prinsendreef af te sluiten voor doorgaand verkeer, wil het gemeentebestuur in het dorpscentrum voorrang geven aan fietsers en voetgangers. De uitvoering is voorzien voor 2023.

(JM)