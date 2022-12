Anzegems gemeentebestuur organiseert enquête over mobiliteit in de gemeente

Het mobiliteitsplan van Anzegem dateert al van 2011. “Sindsdien is er heel wat veranderd in de gemeente, en dus is dat plan aan herziening toe”, aldus schepen van Mobiliteit Christophe Vandererven (Samen Eén).

“Er werden verschillende hoofdwegen heringericht en de eerste stappen zijn gezet om een nieuw gemeentepunt uit te werken. Maar er beweegt nog steeds veel op het vlak van mobiliteit. Hoog tijd dus om het mobiliteitsplan aan te passen aan al die nieuwe ontwikkelingen.”

Omdat mobiliteit een zaak is van iedereen, wil het gemeentebestuur alle inwoners en belanghebbenden betrekken. “Daarom organiseren we een online bevraging over verschillende thema’s om zo tot een nieuw en breed gedragen mobiliteitsplan te komen. Via een interactieve bevraging wordt gepeild naar de visie van onze inwoners over thema’s als leefbaarheid, circulatie en parkeren. Het plan krijgt dan vorm op basis van de input van zowel burgers als andere belanghebbenden zoals De Lijn en de Vlaamse overheid.”

De enquête kan men hier vinden: https://www.anzegem.be/bevragingmobiliteit.

Ideeën om de klimaatverandering tegen te gaan?

Onze leefomgeving is ons kostbaarste bezit. Toch staat ze onder steeds meer druk. Niet alleen (lokale) overheden kunnen hieraan werken. Minstens even nuttig zijn initiatieven die burgers, verenigingen en/of bedrijven nemen om de klimaatverandering tegen te gaan of om onze leefomgeving weerbaarder te maken tegen de gevolgen ervan.

“Om klimaatprojecten zo veel mogelijk aan te moedigen, doen wij mee als een van de elf lokale besturen en intercommunale Leiedal in december 2022 die het klimaatfonds Leiedal oprichten”, zegt schepen van Natuur en Milieu Davy Demets (Inzet). “Samen willen we het tij mee helpen keren.”

Anzegemnaren die zelf een klein, groot, wild of minder wild, maar vooral inspirerend idee hebben dat een positieve impact heeft op het klimaat en met een maatschappelijk en collectief belang, kunnen dit laten weten via www.klimaatfondsleiedal.be. Via deze website heeft men ook de kans het project financieel te ondersteunen.

(GV/ Foto GV)