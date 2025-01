Anzegem doorstaat eerste wintertest en staat paraat met 4 strooiwagens en 80 ton zout: “In 3 uur tijd zijn de wegen gestrooid”

Dit weekend was het een eerste test voor de gemeente Anzegem door de eerste winterprik die zich aanbood. De vier strooiwagens gaven de wegen zaterdagavond een eerste beurt. “Niet alleen is er heel wat jeugd op de baan, ook zijn er tal van mensen die deze periode veilig thuis moeten geraken van familiebijeenkomsten en dergelijke”, stelt schepen van Openbare werken Gino Devogelaere (Samenéén). “Maar ook al wordt er gestrooid, de boodschap is om in winterse omstandigheden defensief te rijden.”

Vooruitzien op de verkeerssituatie, een correcte inschatting maken en op basis daarvan je rijstijl aanpassen. “Bewust handelen zodat je niet alleen jezelf, maar ook anderen op de weg beschermt”, verduidelijkt schepen Devogelaere. “Zoals andere jaren staan we met de gemeente paraat. Dat betekent dat de weerberichten op de voet gevolgd worden en ik mijn telefoon bij de hand heb om de vier aannemers te contacteren indien nodig. Dat loopt enorm vlot.” Alvorens de schepen gaat slapen rond 23 uur, neemt hij een stand van zaken op. “Om 23 uur en om 4 uur ’s nachts neem ik poolshoogte van de weersvoorspellingen en de actuele situatie buiten. Op basis daarvan neem ik dan een beslissing.”

Fietspaden niet vergeten

Afgelopen nacht besliste de schepen om de strooiwagens te laten uitrukken. “Er is strooi geweest voor de vier à vijf uur dat het glad was. De vier strooiwagens kunnen samen in ongeveer drie uur de ganse gemeente doen.” De gewestwegen worden gedaan door het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Zij rijden dan bijvoorbeeld de N36 af van het begin tot einde, over de verschillende gemeenten heen. De komende dagen worden er periodes van regen verwacht en de tweede helft van de week ziet het er naar uit dat de temperaturen terug onder het vriespunt duiken. “Als het regent en ’s nachts vriest, kan het gevaarlijk glad liggen ’s morgens. De grond is dan bevroren en ijzel op de weg is levensgevaarlijk”, benadrukt Devogelaere. “Een van de grootste problemen is de fietspaden veilig maken. Mensen denken vaak dat die vergeten worden, maar niets is minder waar. Het is omdat de fietsers de sneeuw niet kapot kunnen rijden, dat het zout haar werk niet kan doen tot op het baanoppervlak, zeker wanneer het enkele centimeters gesneeuwd heeft. In tegenstelling daarvan, rijden auto’s -en zeker vrachtwagens- de sneeuwlaag kapot, waardoor het wegdek snel sneeuwvrij is.”

Voldoende strooizout

De gemeente voorziet 70 à 80 ton strooizout. De kostprijs ervan is ongeveer 40.000 euro. “We hebben altijd een voorraad van 50 ton. Indien deze niet opgebruikt is tegen het einde van de winter, wordt die onder een doek droog bewaard voor het jaar erna. Indien het echter een strenge winter wordt, bestellen we bij. Veiligheid voor alles, al strooien we niet nodeloos, want dat is niet goed voor het milieu. Kwestie van een evenwicht te zoeken.” De route die de strooiwagens volgen is eerst de grotere verbindingswegen, waarna de kleinere straten volgen en als laatste de verkavelingen.” De firma’s staan de ganse winterperiode standby. “Respect voor de aannemers”, benadrukt Devogelaere. “Ik bel hen uit bed of gelijk wanneer in de week of in het weekend en ze maken zich zo snel mogelijk vertrekkensklaar.”

Gemeentediensten

Aanvullend rijden er een viertal gemeentelijke bestelwagens rond om de verschillende scholen en hun omgeving ijzelvrij te maken. “Sowieso de parking, de weg naar de school en eventueel de speelplaats of een gedeelte ervan. Dit gebeurt in overleg met de directie. Kinderen willen ook spelen en glijden graag, dus soms worden de gemeentemannen met de glimlach terug weggestuurd.” Ook bij een begrafenisdienst, wordt het kerkplein tijdig gestrooid, tot aan de kerkdeur. “Het is niet altijd evengoed te voorspellen, maar ik probeer met de betrokkenen een correcte inschatting te maken. Zo was er eens een jaar dat het ’s morgens rond 8 uur niet glad lag bij de start van de Sint-Antoniusfeesten in Ingooigem half januari, maar rond 10 uur veranderde de toestand en werd er een aannemer opgeroepen om tot aan de kerkdeur de weg te strooien. Zo zie je maar, koning Winter is de baas”, besluit schepen Devogelaere.