Andre weigert 18 parkeerboetes te betalen omdat hij zijn wagen niet meer voor zijn deur kan parkeren

“Ruzie zoek ik niet, ik vraag alleen een beetje menselijkheid.” Andre Devreese (74) uit Wevelgem kreeg in anderhalve maand al 18 parkeerretributies van 15 euro het stuk. De man kan zijn wagen niet meer parkeren voor zijn woning omdat daar wegenwerken bezig zijn. Hij moet zijn auto daarom om de hoek plaatsen. Dat is echter niet zonder gevolgen. Wat is er aan de hand?

Andre Devreese woont 2 hoog in het appartementsblok op de hoek van de Deken Jonckheerestraat met de Lauwestraat in Wevelgem. In normale omstandigheden parkeert hij zijn wagen op de parking van het appartementsblok waar hij woont. Die parking ligt op privéterrein en je hoeft er dus geen parkeerkaart te gebruiken. Sinds augustus zijn in de Deken Jonckheerestraat echter onthardingswerken bezig. Het is de bedoeling dat er een groenzone komt. De straat is momenteel volledig afgesloten voor het verkeer en dat zal zo blijven eenmaal de werken voorbij zijn, althans voor een groot deel.

Tijdelijke oplossing?

Het stuk tot aan de parking van het klooster en het jeugdcentrum zal wel nog bereikbaar zijn met de wagen. Daartoe behoort ook het woonblok waar Andre Devreese woont. “Maar ondertussen moet ik mijn wagen wel elders parkeren, namelijk om de hoek in de Lauwestraat, waar het blauwe zone is”, zucht Devreese. “Bijkomend is dat we hier nog zitten met een overijverige medewerker die al om 9 uur en 1 minuut een retributie tussen je ruitenwisser stopt. Die man doet zijn werk, maar ik begrijp wel niet dat het gemeentebestuur hier niet voor een tijdelijke oplossing kan zorgen. Ik deed al een aanvraag voor een bewonerskaart, maar dat kan niet omdat ik eigenlijk niet in de Lauwestraat woon.”

Ondertussen verzamelde de zeventiger in iets meer dan een maand tijd al 18 retributies, telkens van 15 euro. “Dat is toch een beetje van de pot gerukt. Het is nu niet dat ik wil moeilijk doen, maar er moet hier toch een menselijke oplossing mogelijk zijn. Niet alleen voor mezelf trouwens, er wonen hier ook wel nog andere mensen in het flatgebouw.”

Briefje onder dashboard

“De man zal dus na de werken zijn wagen opnieuw voor zijn deur kunnen parkeren. Ik geef toe dat alles wel even duurt, maar ooit komt er een einde aan”, reageert burgemeester Jan Seynhaeve (CD&V). “We begrijpen dat zo’n werken de nodige last met zich kunnen meebrengen. Het deel van de Lauwestraat is inderdaad blauwe zone. Daar moet je tussen 9 uur ’s morgens en 18 uur ’s avonds je blauwe schijf plaatsen en dat op week- en zaterdagen. Mensen met een gehandicaptenkaart kunnen gratis parkeren. Wie niet tot die laatste categorie mensen behoort, kan wellicht zijn wagen wel wat verder parkeren. Op de grote parking op de hoek van de Lauwestraat en de Kortrijkstraat zijn er parkeerplekken die niet in blauwe zone liggen en waar je dus de hele dag je auto mag laten staan.”

Ondertussen zegt Andre Devreese zijn parkeerretributies niet te zullen betalen. Op zijn dashboard legt hij een briefje met wat uitleg over de situatie en vraagt hij de gemeentemedewerker die de wagens controleert geen bekeuring uit te schrijven. “Het zal wellicht eindigen voor de rechtbank, maar ik heb een goede advocaat en ben overtuigd dat ik de zaak zal winnen”, aldus nog de man.