An en Hendrik rijden door vergissing heel even door lage-emissiezone in Brussel: “Boete van 350 euro, terwijl we niet anders konden”

An May (38) en Hendrik Baert (36), een jong koppel uit Zedelgem, kregen een flinke boete in hun brievenbus, nadat ze door een vergissing een lage-emissiezone in Brussel binnenreden. “We zaten op het verkeerde vak en konden niet meer weg.”

Twee maanden geleden trokken An en Hendrik naar Batibouw, de jaarlijkse vakbeurs die in maart plaatsvindt in het centrum van Brussel. Het was voor hen beiden de eerste keer dat ze met de auto naar Brussel zouden rijden. “Normaal gezien gaan wij altijd met de trein, maar die dag was dat voor ons niet mogelijk en beslisten we met de auto te gaan”, vertelt An.

De wagen waar An en Hendrik mee rijden is een Kia met euronorm 4. Sinds 1 januari 2022 zijn auto’s van die klasse verboden in Brussel. Wie toch met zo’n wagen een lage-emissiezone (LEZ) binnenrijdt, kan een fikse boete van 350 euro krijgen. An en Hendrik waren zich bewust van die regel: “Omdat we wisten dat er zo’n zone was, kozen we er bewust voor om naar parking C van de Batibouw-beurs te rijden. Daar was onze navigatie ook op ingesteld.”

Witte lijn

Toch reed het koppel per ongeluk de LEZ binnen. “Door de drukte waren we even de weg kwijt. We reden uiterst rechts op de N200 in Brussel. Ter hoogte van het kruispunt met de N290 tussen Anderlecht en Merchtem gaf de navigatie aan dat we rechtdoor de N200 moesten blijven volgen”, verduidelijkt An. “Maar doordat we al op een voorsorteerstrook stonden die omgeven was door volle witte lijnen, waren we genoodzaakt om de afslag naar rechts te nemen.”

Op dat moment reden ze een LEZ in zonder het te beseffen. Het koppel kreeg daarvoor nu een fikse administratieve geldboete van 350 euro in de bus. Volgens An reden ze maar heel kort door die zone: “Via een eenrichtingsstraatje dat parallel loopt met de hoofdweg kwamen we na enkele minuten alweer op de N200 terecht. Die boete is absurd en onterecht, vinden we. De LEZ is op de Brusselse gewestwegen ook niet echt goed aangeduid. Met al dat verkeer zie je al snel zo’n zonebord over het hoofd.”

“We konden niet anders dan die afslag naar rechts te nemen en worden nu beboet, omdat we niet vertrouwd zijn met het verkeer in Brussel”

Wat voor An en Hendrik enorm frustrerend is, is het feit dat ze gewoon niet meer rechtdoor konden rijden. “Want dan hadden we een zware overtreding begaan door over een volle witte lijn te rijden. We zijn enorm van slag. Wij hebben nog maar één keer een boete gehad, omdat we te snel reden, maar we proberen de regels zo goed als mogelijk te volgen”, zegt An.

Bezwaarschrift

An en Hendrik ontvingen de boete eind april en sindsdien ligt het koppel er elke nacht wakker van: “Wij hebben ondertussen een bezwaarschrift ingediend om onze situatie uit te leggen, maar volgens een medewerkster van de stad Brussel kan het weken tot zelfs maanden duren vooraleer daar iets mee gedaan wordt. We hopen dat de boete geseponeerd kan worden”, besluit An.