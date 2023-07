Amper een week na invoering nieuw vervoersplan: bussen van De Lijn rijden in Zandvoorde weer langs de Zwanenlaan

Op 1 juli werd de reisroute van De Lijn in Zandvoorde verlegd van de Zwanenlaan naar de Zandvoordedorpstraat. In functie van de verkeersveiligheid legde de stad hieraan een aantal voorwaarden op. De voorbije dagen is gebleken dat De Lijn die voorwaarden niet kon vervullen, ondanks een eerder akkoord daarover. Daarom grijpt de stad nu in en wordt die wijziging, omwille van de verkeersveiligheid, teruggedraaid op vraag van Stad Oostende. De initiatiefnemers van een petitie halen dus hun slag thuis.

Stad Oostende investeert in verkeersveiligheid, niet in het minst met de veilige schoolomgevingen. “We zijn dan ook niet bereid om nu plots toegevingen te doen op vlak van verkeersveiligheid. De belangrijkste voorwaarde voor de nieuwe reisroute langs de Zandvoordedorpstraat was dat er in de smalle straat geen kruisende bewegingen van bussen zouden zijn. Daarover was er ook een akkoord met De Lijn. Toen we zelf ter plaatse gingen, stelden we vast dat die voorwaarde niet werd vervuld, met alle gevaren van dien zoals bussen die om de haverklap op het voetpad rijden. In een spoedoverleg met De Lijn hebben we als stadsbestuur dan ook gevraagd om opnieuw de reisroute van vóór 1 juli, langs de Zwanenlaan dus, te gebruiken. Dat zal vanaf volgende dinsdag gebeuren,” aldus schepen van mobiliteit Björn Anseeuw.

Vanaf dinsdag 11 juli

In de Routeplanner van De Lijn zal de route langs de Zwanenlaan vanaf dinsdag als omleiding worden opgenomen. De Lijn kan hun Routeplanner pas na de zomer opnieuw aanpassen. Vanaf dan zal de route langs de Zwanenlaan opnieuw als vast traject in hun Routeplanner worden opgenomen. Maar voor alle duidelijkheid: vanaf dinsdag 11 juli rijdt de bus in Zandvoorde weer zoals vanouds langs de Zwanenlaan en bedient ze ook daar weer alle haltes zoals voorheen.