Amper 278 meldingen over gecontesteerd Brugs bussenplan

Van een massaal protest tegen het nieuw bussenplan in Brugge lijkt voorlopig geen sprake: de Stad kreeg amper 278 meldingen, waarvan de helft voor de invoering begin juli dateren. Het is wachten op de massale bevraging van de Bruggelingen.

Met een anderhalf uur durend exposé hebben vertegenwoordigers van De Lijn, de vervoersregioraad en de dienst mobiliteit dinsdagavond geprobeerd de gemeenteraadsleden te overtuigen van het nieuw bussenplan. Een diarree aan dia’s moest aantonen dat die beslissing na voldoende overleg genomen werd.

Overstapmodel

Zo wees projectcoördinator Bart Slabbinck erop dat de gemeenteraad al op 28 januari 2019 de wijziging van een ster- naar een overstapmodel goedkeurde om de binnenstad te ontlasten. Sinds juli is het aantal bussen dat dagelijks door het centrum rijdt gereduceerd van 400 naar 180.

Conform aan het Vlaams decreet ‘basisbereikbaarheid’ en de visie van vervoer op maat is het openbaar vervoer ‘budgetneutraal’ hertekend. “Meer bussen op de assen naar de ‘attractiepolen’, de druk op de woonkernen verlichten, zo luidt het nieuwe credo.

Slechts twee lijnen bedienen rechtstreeks de binnenstad, op vier andere lijnen moet je overstappen. Het systeem vertoont ‘blutsen’ en noopte de Stad al om zelf een gratis shuttlebus in te zetten en de havenbus een definitiever karakter te geven.

Enquête

Tot nu toe kreeg de Stad amper 278 meldingen: 116 voor de wijziging in werking trad, 127 in juli, 26 in augustus en 8 in september. Bruggelingen klagen vooral over wel of geen bussen in hun straat. Wachten de critici tot de grote bevraging van 2 oktober tot 15 november?

Brugge wil de resultaten van die enquête als Nieuwjaarscadeau aan De Lijn aanbieden. Grote wijzigingen aan het bussenplan kunnen ten vroegste vanaf juli 2024. De Lijn hoopt op een gewenning, de Stad wil de mededeling ‘gratis’ verwijderen van de shuttlebus, in de hoop om toeristen te ontraden. Of eventueel één symbolische euro vragen. Tot nu toe zijn 60 procent van de 58.153 passagiers immers toeristen.

Pijnpunten

Enkele pijnpunten werden alvast weggewuifd: een halte aan de Boomhut is niet wenselijk wegens de matchen op Jan Breydel, een route langs de scholen OLVA en SASK is beter dan omrijden voor Westervier en Sport Vlaanderen, bussen in de schoolstraten van VTI en OLV Hemelvaart zijn te gevaarlijk. Voorlopig wordt zelfs geen extra bushalte langs de Blankenbergse Steenweg dichter bij B-Park overwogen.

Volgens Pascal Ennaert (Vooruit) staan hierdoor vooral vervoersarme shoppers in de kou. Andries Neirynck (Groen) stelt dat op de wijk Willibrord alle haltes verdwenen zijn: een petitie van senioren die hun auto inruilden voor een busabonnement vond geen gehoor. Moet voor het noorden van Brugge alle heil komen van het flex-vervoer – de opvolger van de belbussen – dat in januari 2024 aanvullend van start gaat?

Toegankelijke haltes

Janos Braem (Groen) laakt dat het aangepast vervoer voor minder mobiele burgers pas later ingevoerd wordt. Nu is amper 18 procent van de Brugse bushaltes toegankelijk, tegen 2030 moet 60 procent dat zijn. Brugge doet wel een inhaalbeweging en investeert hierin 2 miljoen euro. Hilde Decleer (CD&V) vraagt (gevel)bankjes langs het parcours van de centrumshuttle en Geert Van Tieghem (N-VA) vindt dat De Lijn de uitbating van de centrumshuttle moet overnemen: “Dat is geen taak voor de stad.”