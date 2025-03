“Ambassades ingeschakeld”: aanvraag Frans milieuvignet vanuit Vlaanderen blijkt pure kafka

Op vraag van Izegems provincieraadslid Kurt Himpe (N-VA) richtte de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai een schrijven aan de bevoegde Franse minister en de Prédect van la Région Hauts-de-France om een Nederlandstalig aanvraagformulier voor het Franse milieuvignet te bekomen. “Om extra druk uit te oefenen zijn nu ook diplomatieke vertegenwoordigingen ingeschakeld”, meldt Himpe.

De Eurometropool contacteerde de Belgische ambassade en de Vlaamse delegatie in Parijs. De ANWB, een Nederlandse organisatie voor verkeer en toerisme die eerder contact opnam met provincieraadslid Kurt Himpe om de krachten te bundelen en bijkomende stappen te zetten, schakelde de Nederlandse ambassade in Parijs in.

“Ook de Franse ambassadeur in Den Haag zal hierover een brief krijgen”, verduidelijkt Kurt Himpe.

En dit blijkt meer dan nodig. “Er komen niet alleen heel wat opmerkingen over het aanvraagformulier dat alleen in het Frans, Engels of Duits aangeboden wordt. Wie uiteindelijk het milieuvignet thuis geleverd krijgt, vindt een begeleidend schrijven in het Engels en op de keerzijde de instructies in het… Frans”, stelt provincieraadslid Himpe vast.

“Heel consequent is dat toch allemaal niet. De zomervakantie nadert intussen met rasse schreden. Hopelijk komt er nu snel schot in de zaak”, besluit Himpe.

(MI)