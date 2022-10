Alternatieve treindienst verloopt zoals voorzien tijdens staking

De alternatieve treindienst die wegens een staking op het Belgische spoornet geldt, verloopt woensdag zoals voorzien. Dat heeft het spoorbedrijf NMBS meegedeeld.

Door een 24 urenstaking bij het spoor rijdt sinds dinsdagavond maar een kwart van de treinen in België. Het gaat om zowat twee op de vijf IC-treinen tussen de grote steden en een op de vier L- en S-treinen. De piekuurtreinen vallen quasi allemaal weg. In de provincies Namen en Luxemburg is het spoorwegnet zelfs volledig gesloten.

NMBS had op basis van het aantal personeelsleden dat niet deelneemt aan de staking, een alternatieve treindienst uitgewerkt. Die dienstverlening verloopt woensdagmorgen zoals gepland, meldt NMBS-woordvoerder Dimitri Temmerman.

“De reizigers kunnen er dus op rekenen dat de voorziene treinen rijden zoals aangekondigd”, zegt Temmerman. “We raden iedereen wel aan om vooraf onze app of de website te checken, om na te gaan wanneer hun trein rijdt.”

De spoorstaking duurt nog tot woensdagavond 22.00 uur. De vakbonden hebben het werk neergelegd om druk uit te oefenen op de federale regering. Die moet beslissen over de begroting voor het spoor voor de komende jaren. De bonden eisen onder meer voldoende middelen voor aanwervingen en goede werkomstandigheden.