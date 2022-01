Alternatieve ring voor zwaar vervoer blijft hot item in Zuienkerke: “Bezwaren wegen niet op tegen veiligheid kinderen”

Om de veiligheid in de Zuienkerkse dorpskern te verbeteren, diende de gemeente een omgevingsaanvraag in voor het aanleggen van een omleidingsweg voor zwaar traag vervoer. “We willen ook een trajectcontrole voorzien”, zegt burgemeester Alain De Vlieghe.

De onveilige verkeerssituatie in de smalle Zuienkerkse dorpskern kwam als heet hangijzer naar voor in een enquête, die door de gemeente werd uitgevoerd naar aanleiding van de opmaak van de meerjarenplanning. “Begrijpelijk, gezien ook de ligging van onze gemeenteschool langs de druk gebruikte Nieuwe Steenweg”, stelt burgemeester Alain De Vlieghe.

Al jaren is er sprake van een alternatieve omleidingsweg rond Zuienkerke dorp, en ondertussen is er al een voorakkoord met de Oostkustpolder omtrent het gebruik van de Schoeringedreef. Wel moet er nu eerst nog een nieuwe aanvraag tot omgevingsvergunning worden ingediend. “Er waren bezwaren, die mijns inziens echter niet kunnen opwegen tegen de veiligheid van onze schoolgaande kinderen. Maar het dossier staat dus voorlopig ‘on hold’ en we gaan nu eerst nog een bijkomende mobiliteitsstudie laten uitvoeren om het dossier nog beter te kunnen onderbouwen”, aldus De Vlieghe.

De ‘ring rond Zuienkerke’, een omleiding van ongeveer 1,7 kilometer van de Schoeringestraat via de Schoeringedreef, Kortestraat, Copsweg en Groenestraat opnieuw richting Nieuwe Steenweg, zou 3,5 meter breed worden en voorzien zijn van een tiental comfortabele uitwijkstroken. “Deze moeten elk zo’n 3,5 meter breed en 25 meter lang worden”, verduidelijkt De Vlieghe.

Steeds groter en breder

Een hindernis op het parcours is de middengeleider aan het begin van de Nieuwe Steenweg. “AWV, de wegbeheerder van de Nieuwe Steenweg die een gewestweg is, is bereid om daar de situatie aan te pakken. Ook de mogelijkheid van een trajectcontrole in de dorpskern wordt onderzocht, maar vooral de aanleg van die alternatieve ring wordt steeds prangender. Het zwaar verkeer dat door onze dorpskom dendert – niet alleen landbouwverkeer maar ook ander zwaar vervoer – is de afgelopen jaren alleen nog maar talrijker, groter en breder geworden. Ons dorp is onveilig en we willen niet zitten wachten tot er een ernstig ongeval gebeurt.”

Op de Facebookpagina van Zuienkerke verschijnen regelmatig foto’s van weggemaaide paaltjes langs het voetpad, en bij elk incident laait de discussie hoog op.

“Vooral ter hoogte van de schoolpoort is de situatie soms ronduit hachelijk”, aldus De Vlieghe. De kosten voor de omleidingsweg worden geraamd op 600.000 euro. Dat bedrag stond reeds ingeschreven in het meerjarenplan van de gemeente.

“Die alternatieve ring zal niet storend zijn in de open ruimte en, daar ben ik van overtuigd, is voor iedereen een ideale oplossing”, besluit burgemeester Alain De Vlieghe.

