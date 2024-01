“Als je oud wordt, tel je nergens meer mee”: Maurice (84) en Mariette (81) teleurgesteld nu pendelbusje tussen ziekenhuizen verdwijnt

Het patiëntenvervoer met het pendelbusje tussen de campussen Poperinge en Ieper van het Jan Yperman Ziekenhuis stopt op 1 mei en dat stuit op heel wat commentaar. Ook het Poperingse koppel Maurice Deroo (84) – Mariette Hauspie (81) betreurt de keuze.

De nieuwe dienstregeling van De Lijn, met drie nieuwe lijnen 90, 91 en 92, zou een meerwaarde voor het Jan Yperman Ziekenhuis zijn. “Tot voor kort was er maar één buslijn via het Jan Yperman Ziekenhuis, nu zijn het er drie, met verbindingen naar onder meer Diksmuide, Poperinge, Roeselare of Zonnebeke. Er is sinds de nieuwe dienstregeling dus ook een betere verbinding vanuit én naar de externe ziekenhuiscampussen Diksmuide en Poperinge. Het gaat om de rechtstreekse buslijn 92, met negen opstapplaatsen op Poperings grondgebied en elf in Diksmuide”, zo communiceerde het Jan Yperman Ziekenhuis.

“We hadden gerust iets willen betalen om mee te mogen met het pendelbusje”

Op weekdagen is er nu er elk uur een rechtstreekse bus naar andere campussen, en ook in het weekend zijn het er meer dan voorheen. Het patiëntenvervoer met het pendelbusje tussen campussen Poperinge en Ieper zal op 1 mei stopgezet worden. Het busje bleek niet langer een duurzame en betaalbare optie. “Eén rit van het pendelbusje kost het ziekenhuis momenteel meer dan een taxirit. Via De Lijn kunnen patiënten en bezoekers vanaf nu een rit van of naar het Jan Yperman Ziekenhuis maken aan een maximumtarief van 2,50 euro per rit.”

Cowboys

Maurice Deroo (84) en Mariette Hauspie (81) uit Poperinge maakten graag gebruik van het pendelbusje. “Met de auto rijden, doe ik niet meer vaak. Soms eens naar de supermarkt of naar het Mariaziekenhuis om de pendelbus te nemen, maar daar stopt het ook. Er rijden te veel cowboys rond. Op dagen met goed weer nemen we de fiets naar het Poperingse ziekenhuis om dan het pendelbusje te kunnen nemen”, vertelt Maurice.

“Het pendelbusje is heel gemakkelijk als we zelf onderzoeken moeten laten doen of als we mensen willen bezoeken. Soms niet te geloven hoeveel volk er meegaat. Een kameraad van ons lag in het ziekenhuis en toen gebruikten we tweewekelijks het pendelbusje. Hij was alleen en wij deden zijn was. Daarnaast was het pendelbusje ook gratis”, zegt Maurice.

“Ze straffen de oude mensen natuurlijk weer, want wij zijn afhankelijk ervan”

“Nu betaal je 2,50 euro per rit. Als je met twee mensen die rit wil maken, wordt dat toch onmiddellijk wat duurder. Op sommige vlakken wordt met geld gegooid en op andere vlakken moet er voortdurend bespaard worden. We hadden gerust iets willen betalen om mee te mogen met het pendelbusje, want zelf naar Ieper rijden, zal ik niet meer doen. De bus van De Lijn gaan we niet nemen. Onze kinderen zullen wel bereid zijn om ons te voeren als dat nodig zou zijn. Het ziekenhuis in Poperinge zijn we ook al kwijt, dat was toen ook heel jammer. Als je oud wordt, tel je nergens meer mee”, besluit het koppel verslagen.