Al veertig Bruggelingen vragen subsidie voor inleveren nummerplaat

De premie die Stad Brugge lanceerde voor Bruggelingen die hun auto van de hand doen, blijkt populair. “Eén maand na de lancering van de subsidie ontvingen we al veertig aanvragen”, weet burgemeester Dirk De fauw (CD&V).

In ruil voor de nummerplaat én het engagement om het minstens drie jaar met een auto minder te doen, kunnen aanvragers van deze premie een mobiliteitsbudget tot 500 euro ontvangen. Dat budget kan worden gebruikt voor het aankopen van een fiets, ritten op het openbaar vervoer of voor het gebruik van deelwagens en deelfietsen.

Gepensioneerden en dertigers

“De subsidie is populair bij jong en oud. We krijgen aanvragen van gepensioneerden die overstappen naar het openbaar vervoer en de elektrische fiets maar ook van dertigers die berekenden dat het gebruik van een deelwagen veel efficiënter en goedkoper is dan zelf een wagen te bezitten”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Eén maand na de lancering van de premie ontvingen we al veertig aanvragen.”

Ook Mathias Mestdagh (31) verkocht onlangs zijn wagen. De Bruggeling ontvangt een subsidie van 390 euro. “In een stad als Brugge is de fiets simpelweg de beste keuze voor mijn verplaatsingen”, zegt Mathias. “Binnen het kwartier sta ik op mijn werk, in de supermarkt of in de fitness. Voor langere afstanden neem ik de trein en voor grote aankopen gebruik ik een deelwagen. Deze komt een pak goedkoper uit dan mijn eigen wagen.”

Nieuwe deelwagens

De grote interesse maakt volgens burgemeester De fauw duidelijk dat veel mensen bereid zijn om zich op een duurzamere manier te verplaatsen. “We zijn blij dat we deze mensen een duwtje in de rug kunen geven. Aangezien we werken met een mobiliteitsbudget, komt de subsidie uiteindelijk ook terecht bij de aanbieders van duurzame mobiliteitsoplossingen. Autodeelplatformen kunen zo bijvoorbeeld extra investeren in nieuwe deelwagens. Dit komt finaal het aanbod voor alle Bruggelingen ten goede”, stelt de Brugse burgemeester.

Het stadsbestuur geeft nog mee dat van de eerste veertig aanvragen er zessentwintig werd goedgekeurd, wat goed is voor 12.352, 86 euro subsidies. Bruggelingen van wie de aanvraag afgekeurd werd, krijgen wel de kans om hun dossier alsnog te vervolledigen.