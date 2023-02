Al tien bezwaarschriften tegen nieuwe bruggen in Steenbrugge

Negen buurtbewoners en de vzw Groen hebben al een bezwaarschrift ingediend tegen de plannen van de Vlaamse Waterweg om twee nieuwe bruggen te bouwen in Steenbrugge. Het openbaar onderzoek loopt nog tot 23 februari.

De Vlaamse Waterweg wil de oude, verroeste brug in Steenbrugge vervangen door een hoge brug en een fietsersbrug, om de doorstroming van de binnenvaart en het autoverkeer in de Baron Ruzettelaan in Assebroek vlotter te laten verlopen. Voor de realisatie van die plannen moeten het parochiaal centrum van Steenbrugge en een deel van de AD Delhaize-parking onteigend worden.

Zone 30

Tot nu toe zijn er tien bezwaarschriften ingediend tegen de plannen. Buurtbewoner Diederick Malfeyt vraagt dat de overheid van die plannen gebruik maakt om de Vaartdijkstraat veiliger te maken en zone 30 in te stellen, omdat het verkeer er nu al te snel rijdt.

Erik Ver Eecke, voorzitter van de vzw Groen, hanteert diverse argumenten in zijn bezwaarschrift: “Zo’n extreme rechttrekking van het kanaal is voor de scheepvaart niet nodig, de onteigening en afbraak van het parochiaal centrum is onverantwoord, de AD Delhaize verliest parkeerruimte en haar aanvoermogelijkheden voor goederen via de Tragelweg. Ook de toegang tot enkele woningen, met garage, wordt bedreigd. Het fietspad hindert de verbinding naar Kafé Keramiek.”

Verzakkingen?

“De contructie van de kaaimuren ligt aan de oostelijke kant te dicht bij de private percelen. Het is niet duidelijk of er voldoende maatregelen genomen zijn om verzakkingen in de ondergrond te voorkomen. Bovendien leidt de rechttrekking van het kanaal tot een tekort aan parkeerplaatsen in de buurt: de bestaande randparking en de vrachtwagenparking verdwijnen.”

“De voorziene buurtparking met 65 plaatsen compenseert onvoldoende het verlies van tientallen plaatsen in de buurt van de abdij en de school door de herinrichting van de Baron Ruzettelaan. De toegang van Oostkamp naar Brugge zal anderhalf jaar afgesloten worden, vooral de inwoners van Moerbrugge zullen via de Legeweg de nadelen van die omleiding voelen, dergelijke verkeershinder is te vermijden via een tijdelijke noodbrug”, aldus Erik Ver Eecke, die de Vlaamse Waterweg vraagt om haar plannen te hertekenen.