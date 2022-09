Al meer dan 1.600 handtekening voor petitie “Red ons station”

Sinds de bekendmaking van de bouwplannen van NMBS wordt er volop actie gevoerd voor het behoud van het station in Kortrijk. Architect Pierre Albert Pauwels realiseerde het station vlak na de zware bombardementen op de stad in de Tweede Wereldoorlog.

Het gebouw is het symbool van de wederopbouw van Kortrijk en is na de recente sloop van het station van Mechelen het laatste grote wederopbouwstation in Vlaanderen. De Vlaamse Vereniging voor Industriële Archeologie (VVIA) springt mee op de kar en ondersteunt de actie door tegen 15 september een dossier in te dienen voor de Europese campagne ‘The 7 Most Endangered’. Dit is een campagne van het Europees erfgoedplatform Europa Nostra die jaarlijks de aandacht vestigt op belangrijke bedreigde erfgoedsites.

“We roepen alle organisaties en burgers van Kortrijk, en daarbuiten, op om de indiening van het dossier voor ‘The 7 Most Endangered’ te ondersteunen. Daarnaast loopt er ook nog steeds een petitie voor het behoud van het station. Die kunnen mensen ondertekenen via de website van Avaaz. Ondertussen is de kaap van 1.700 in zicht”, klinkt het bij VVIA.

Er werd een oproep gelanceerd tot erfgoedverenigingen om de aanvraag te ondersteunen. Nog tot morgen kan je een brief sturen aan de lokale vertegenwoordiger van VVIA (p/a Vredelaan 72, 8500 Kortrijk) of in PDF via info@industrieelerfgoed.be. Het ontwerp van het nieuwe station werd echter nog altijd niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de volledige sloping van het huidige stationsgebouw en de bouw van een brede doorgang onder de sporen waar alle diensten zouden ondergebracht worden. Volgens de persmededeling van de NMBS in juni vorig jaar willen ze investeren in duurzame, comfortabele en functionele stations: “We willen met de tunnel en de bijhorende stationfuncties beide stadsgedeelten van Kortrijk met mekaar verbinden. Een station maakt immers deel uit van het stedelijk weefsel. De perrons worden ook elk met een lift uitgerust, een flinke boost voor de toegankelijkheid van de treinen.”