Al drie weken komen meer dan 100 kinderen te laat op school: “Toetsen moeten we op vrijdagavond inhalen”

Meer dan honderd leerlingen uit regio Zonnebeke komen al drie weken te laat op school in Ieper door een aanhoudend busprobleem. “Dit mag geen maand meer duren, het zal je kind maar zijn.”

Dinsdagmorgen aan de kerk van het Zonnebeekse dorp Beselare: tientallen scholieren wachten op hun “probleembus”. “De bus is vertrokken om 7.49 uur, dus komen we straks weer te laat op school”, voorspelt Lilly Decuypere (12) die een zitje kon bemachtigen. “Het gaat zo sinds de eerste schooldag na de kerstvakantie. Toch één lichtpuntje: de meesten kunnen tenminste mee met de bus.”

“Helaas is dit nog niet strikt: vorige week werd onverwacht drie keer een bus geschrapt en bleven heel wat leerlingen in de kou wachten”, aldus Zonnebeeks mobiliteitsschepen Koen Meersseman (#TEAM8980). Hij nam dinsdagochtend ook de probleembus om de situatie voor de scholieren in te schatten voor overleg met De Lijn. “Door de aanhoudende hinder worden intussen tientallen scholieren gevoerd door hun ouders en toch zit deze bus nog volledig vol.”

Op de grond zitten

Heel wat jongeren moeten zich tussen de zetels proppen, zoals Fran Devogel (15). “Ik moet meestal op de grond zitten, omdat ik opstap aan de tweede halte in Beselare”, berust ze. “Elke morgen kom ik te laat op mijn school, het Immaculata in Ieper. Dat gaat van vijf minuten tot anderhalf uur, als er helemaal geen bus afkomt en we een bus moeten nemen naar Menen om daar terug te keren naar Beselare en Ieper. Dan worden wel eens toetsen gemist en die moeten op vrijdagavond ingehaald worden.”

Met een groepje busgenoten arriveerde Lilly enkele minuten te laat aan het Lyceum, nochtans de dichtste school bij de eindhalte van het Ieperse station. “Maar wij starten iets vroeger dan andere scholen”, duidt directeur Hilde Uytterschaut. “Sinds de kerstvakantie komen elke dag tot zestig leerlingen te laat en dat geeft stress: ze storen, hebben minder tijd voor toetsen en moeten gemiste leerstof proberen in te halen.”

Maart

“In de hele scholengemeenschap komen elke dag meer dan honderd leerlingen te laat”, aldus Matthias Archie, coördinerend directeur van de Ieperse Sint-Maartensscholen. “En dat na de wekenlange problemen sinds 1 september voor leerlingen uit vooral Heuvelland en Mesen. Dit zou niet mogen voor scholieren, de grootste klanten van De Lijn. En het kon telkens vermeden worden.”

Dat zegt ook Meersseman. “Ruim voor de start kregen we het nieuwe uurschema van De Lijn en we waarschuwden dat het niet zou lukken, dus er zijn geen excuses. Er moet meer capaciteit komen in regio Zonnebeke zodat elke scholier mee kan en de bussen moeten iets vroeger vertrekken. De Lijn beloofde dit in orde te brengen tegen 4 maart, maar dit mag geen maand meer duren. Het zal je kind maar zijn.” (TP)