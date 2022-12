Al dertien deelauto’s actief in Roeselare, stad wil gebruik implementeren bij grotere projecten

Momenteel zijn er dertien deelauto’s in gebruik in Roeselare. In de toekomst moeten dat er heel wat meer worden, tegen 2030 zelfs twee per honderd inwoners. “We ondernemen verschillende acties om deelauto’s te promoten in de stad”, klinkt het.

“Deelauto’s zijn een duidelijk onderdeel van de klimaat-, energie- en mobiliteitstransitie waar we voor staan”, horen we van Eddy Demeersseman (Groen) tijdens de gemeenteraad. “In de wereld, Europa, België en in Roeselare. Andere steden om Gent niet te noemen zijn voorlopers op dit vlak. Meer dan 1000 autodeelplaatsen en deelauto’s, maar dan 16.000 gebruikers en men wil op korte termijn naar 25.000 gebruikers.”

“Vertaald naar Roeselare zijn dat 250 deelauto’s en 6.000 gebruikers. Waar staan wij in termen van deelauto’s en aantal gebruikers? 2. In welke mate gebruikt de organisatie ‘Stad Roeselare’ het systeem deelauto’s in termen van aantal gebruikers en gereden kilometers? 3. Wat zijn de concrete plannen en doelstellingen tegen 2025?”

Grotere projecten

Schepen Stefaan Van Coillie (CD&V): “We hebben momenteel dertien deelauto’s in Roeselare. Concrete cijfers over het aantal gebruikers hebben we niet, het is niet zo evident om dat op te vragen. Als stad gebruiken wij voornamelijk Cambio, we hebben 94 ritten gedaan, goed voor 3.171 kilometers. Al moeten we zeggen dat we voornamelijk onze eigen wagens gebruiken en moedigen we voor grotere afstanden onze mensen zoveel mogelijk aan om gebruik te maken van het openbaar vervoer. We kijken hoe we in de toekomst deelauto’s meer een plaats kunnen geven, onder meer door het te promoten bij grotere projecten en in de toekomst moeten er tegen 2030 twee deelauto’s zijn per honderd inwoners.”

“Dat is mooi, maar ik vind dat je de lat wat hoger mag leggen”, voegt Eddy Demeersseman er nog aan toe. “Daarnaast moet het systeem opgevolgd worden. Zo zijn de plaatsen voor laadpalen vaak bezet door mensen die daar geen recht op hebben.”