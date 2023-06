Al bijna 500 extra laadpalen goedgekeurd in 31 West-Vlaamse gemeentes

Binnenkort is onze provincie 497 laadpunten voor elektrische wagens rijker. Sinds september vorig jaar kunnen lokale besturen bij Vlaanderen elektrische laadpalen aanvragen voor strategische locaties. Bijna de helft van alle West-Vlaamse gemeentes hebben dit al gedaan.

“De elektrische wagens zijn in opmars. We moeten zorgen dat eigenaars dichtbij kunnen laden. Daarom moeten er op strategische plaatsen laadpalen worden gezet”, aldus Vlaams parlementslid Brecht Warnez (CD&V), die de cijfers opvroeg aan minister Lydia Peeters (Open VLD).

Nergens zoveel aanvragen

Het doel is om 35.000 laadpunten extra te voorzien in heel Vlaanderen tegen 2025. Om daaraan te voldoen moest ook onze provincie een serieus tandje bijsteken, wat ook gebeurde. Om het proces nog meer vooruit te helpen lanceerde de Vlaamse overheid een e-loket, via deze weg kunnen lokale besturen een aanvraag indienen om op strategische locaties – afgestemd op de wensen en noden van de inwoners – laadpalen te laten installeren. Maar liefst 31 West-Vlaamse gemeentes hebben dit reeds gedaan, waardoor er intussen al 497 nieuwe laadpunten werden toegekend. Dat is het grootste aantal van alle Vlaamse provincies.

“Onze lokale besturen zijn de ideale partner om de juiste locaties te vinden voor deze laadpalen. Zij weten perfect waar er noden zijn en dus waar we de palen best plaatsen. De overweldigende respons van lokale besturen in West-Vlaanderen bewijst dat de transitie naar duurzame mobiliteit hoog op de agenda staat van die lokale besturen”, meent Brecht Warnez (lees verder onder de kaart)

Hoewel de aanvragen al werden onderzocht en goedgekeurd, moeten nog wat stappen gezet worden voordat de laadpalen daadwerkelijk worden geïnstalleerd. Eerst moeten de lokale besturen de exacte locatie bepalen, daarna zet Vlaanderen de opdracht tot uitvoering in gang. In West-Vlaanderen heeft TotalEnergies de concessie om deze laadpalen te plaatsen. Het hele proces mag maximaal zes maanden duren.