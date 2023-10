Al 223 Bruggelingen hebben hun autonummerplaat ingeleverd in ruil voor een premie

Al 223 Bruggelingen hebben hun autonummerplaat ingeleverd. In ruil ontvangen ze van de Stad Brugge een premie van 500 euro voor de aankoop van een fiets of busritten. Wegens het succes verlengt het stadsbestuur de subsidie.

In april 2022 lanceerde Stad Brugge een premie voor Bruggelingen die hun wagen van de hand doen. In ruil voor de nummerplaat én het engagement om het minstens drie jaar met een auto minder te doen, kunnen aanvragers een mobiliteitsbudget tot 500 euro ontvangen. Dat budget kan worden gebruikt voor het aankopen van een fiets, ritten op het openbaar vervoer of voor het gebruik van deelwagens en deelfietsen. Door het grote succes besliste het stadsbestuur nu om de subsidie te verlengen.

Duurzame mobiliteit

“De grote interesse maakt duidelijk dat veel mensen bereid zijn om zich op een duurzamere manier te verplaatsen”, zegt burgemeester Dirk De fauw. “Door het belonen met een mobiliteitsbudget worden Bruggelingen pop een directe manier gestimuleerd om kennis te maken met nieuwe modi zoals elektrische fietsen of (elektrische) deelwagens.”

“Daarnaast is het uiteraard ook een onrechtstreekse ondersteuning voor aanbieders van deelmobiliteit en lokale fietshandelaars. Voor deze spelers is het een interessant duwtje in de rug, wat het aanbod in Brugge alleen maar ten goede komt.”

Groot succes

In 2022 werden al 146 nummerplaten ingeleverd, de totale uitgereikte subsidie voor dat jaar bedraagt 58.290 euro. Tussen 1 januari 2023 en 31 juli 2023 dienden nog eens 77 gezinnen een aanvraag in, dit voor een bedrag van 33.440 euro. “Door het grote succes waren de beschikbare budgetten eind juli opgebruikt. Ondertussen maakten we extra geld vrij om de subsidie verder te zetten en te verlengen tot eind 2024”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Zowat de helft van de aanvragers schakelt over van twee auto’s naar één wagen. De andere helft schakelt over van één wagen naar geen wagen.

Klimaatambities

De gemiddelde aanvrager is 55 jaar. Er is een goede spreiding over de leeftijden. De jongste aanvragers zijn dertigers die een bewuste keuze maken voor duurzame mobiliteit. Deze groep stapt vaker over op bijvoorbeeld autodelen. De oudere aanvragers kiezen dan weer vaker voor openbaar vervoer of fiets.

De helft van de aanvragers koopt een fiets of elektrische fiets bij een lokale fietsenhandelaar. De andere helft van de aanvragers schakelt over op openbaar vervoer of deelmobiliteit.

“De subsidie is ook een duidelijk en krachtig signaal dat we als stadsbestuur onze klimaatambities willen waarmaken en sluit daarnaast aan bij andere beleidsacties, zoals het autoluw maken van onze binnenstad”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

Meer info over de subsidie is terug te vinden op www.brugge.be/subsidie-voor-schrappen-van-de-nummerplaat