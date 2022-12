Al 122 West-Vlamingen vroegen een publieke laadpaal aan, ook drie nieuwe snelladers op komst

In september werd de ‘Paal volgt Wagen’ campagne gelanceerd, die het mogelijk maakt voor burgers en bedrijven om zelf een publieke laadpaal in hun buurt aan te vragen. Na drie maanden hebben 122 West-Vlamingen zo’n aanvraag ingediend, waarvan er 68 reeds werden goedgekeurd.

Doelstellingen

De voorwaarde om een aanvraag te kunnen doen is dat er geen mogelijkheid is om zelf een persoonlijke laadpaal te plaatsen en er nog geen publieke laadpaal staat in een straal van 250 meter rond de woning of het bedrijf. In heel Vlaanderen werden er 548 aanvragen ingediend via het online loket. De laadpalen worden binnen de zes maanden na de goedkeuring geïnstalleerd. In onze provincie zijn dat er dus al 68. De concessiehouder doet een locatievoorstel, dat dan wordt besproken met de wegbeheerder (meestal de gemeente) en Fluvius.

De campagne komt er om de haalbaarheid van de Vlaamse doelstellingen inzake elektrische wagens op te krikken. In het voorjaar van 2022 werd al duidelijk dat er nog bijna 5.000 laadpunten tekort zijn in West-Vlaanderen om die doelstellingen te behalen. Enkel Oostende doet niet mee aan dit initiatief van de Vlaamse overheid.

Snelladers

Daarnaast komen er ook nieuwe ultrasnelladers aan op verschillende locaties langs de gewestwegen. Met zo’n snellader kan een elektrische auto in 15 tot 30 minuten opgeladen worden. Drie van de zeven geplande locaties bevinden zich in onze provincie: de carpoolparking Jabbeke-Noord, de dienstenzone in Oudenburg en de dienstenzone in Loppem.

“Langs alle grote verkeersassen moeten er om de 25 km snelladers staan”, verduidelijkt minister van Mobiliteit Lydia Peeters. De laadinfrastructuur moet operationeel zijn tegen midden 2024 en zal in totaal goed zijn voor ca. 640 CPE.