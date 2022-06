Agentschap Wegen en Verkeer onderzoekt of mobiele signalisatie oplossing is voor files E40 Adinkerke

Na een nieuw ongeval in de file op de E40 in Adinkerke, vanwege de Franse wegcontroles, vraagt burgemeester Bram Degrieck van De Panne dringende maatregelen. Zo schreef hij een brief naar het Agentschap Wegen en Verkeer met enkele voorstellen.

Zo wil hij de snelheid voor auto’s vanaf Veurne verlagen tot 90 kilometer per uur en voor vrachtwagens tot 70 kilometer per uur. Ook wil hij dringend signalisatie. “We zijn bezig met een onderzoek of mobiele signalisatie soelaas kan brengen”, reageert het AWV nu.

De burgemeester vraagt dringend maatregelen om de files op de E40 aan te pakken. “Vorig weekend heb ik de gouverneur van West-Vlaanderen gevat om een overleg te beleggen met de Franse Prefet betreffende de grenscontroles.”

“Vandaag eiste ik in een brief naar het Agentschap Wegen en Verkeer dringende maatregelen. Zo wil ik permanente of mobiele signalisatie vanaf de afrit van Veurne om de files aan te kondigen. Ook een permanente snelheidsverlaging vanaf Veurne tot de grens van 90 kilometer per uur voor auto’s en 70 kilometer per uur voor vrachtwagens net als een inhaalverbod voor vrachtwagens zijn maatregelen.”

Onderzoek dynamische signalisatie

“We hebben de brief van de burgemeester ontvangen en bekijken dit”, zegt Eveline Vandecaetsbeek van het AWV. “Het probleem van de files in Adinkerke oplossen is echter niet zo eenvoudig. Files door Plopsaland zijn er al langer en daarvoor loopt nog een onderzoek of dynamische signalisatie soelaas kan bieden.”

“De ultieme oplossing hiervoor zou een omleidingsweg tot aan het park zijn maar dat is nog niet voor meteen. Files door de Franse wegcontroles zijn echter een heel andere problematiek. Voor ons is dit veel moeilijker in te schatte. Hiervoor signalisatie plaatsen is niet eenvoudig.”

“Het is wel zo dat de Franse en Belgische wegpolitie met elkaar in verbinding staan om snel in te kunnen grijpen bij problemen. De gevraagde maatregelen van de burgemeester zijn volgens ons geen oplossing. Een snelheidsverlaging zal de files niet doen afnemen en het vrachtverkeer op een rijstrook brengen door een inhaalverbod zal de file enkel doen toenemen. Maar we zijn zeker bereid om in overleg te gaan met de burgemeester.”

(JH)