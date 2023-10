Agentschap Wegen en Verkeer legt Hoppinpunt met gevleugeld zebrapad en toegankelijke bushaltes aan op Staatsbaan in Zulte

Het Agentschap Wegen en Verkeer legt een gevleugeld zebrapad aan op de Staatsbaan (N43), ter hoogte van de huisnummers 177 tot 191a, in Zulte. Verder worden er als deel van een nieuw Hoppinpunt ook twee bushaltes heraangelegd zodat ze toegankelijk zijn voor iedereen. De werken duren van woensdag 25 oktober tot en met donderdag 30 november.

Door de aanwezigheid van de vrije basisschool moeten in die buurt veel voetgangers oversteken. Er wordt een gevleugeld zebrapad aangelegd, waardoor het verkeer vroeger zal stoppen en sneller voorrang zal geven aan voetgangers. De kans op ernstige ongevallen met de dode hoek van vrachtwagens daalt daardoor significant.

Toegankelijke bushaltes

De twee bushaltes ‘Zulte Standbeeld’ worden heraangelegd. Een verhoogd perron maakt het voor iedereen gemakkelijk om de bus op en af te stappen. De achterliggende fietspaden zullen in de toekomst conflicten tussen fietsers en voetgangers vermijden.

De werken starten op woensdag 25 oktober en duren volgens de huidige planning tot en met donderdag 30 november. Er wordt telkens maar aan één kant van de weg gewerkt.

Gemachtige opzichters

De oversteekplaats aan de vrije basisschool zal niet bereikbaar zijn voor voetgangers en fietsers. De zebrapaden aan de rotonde en aan het kruispunt met de Statiestraat en Boelaekendreef zijn wel steeds toegankelijk.

De gemachtigde opzichters van de school zorgen ’s morgens zoals steeds voor een begeleide oversteek. De Oude Weg is dus enkel nog bereikbaar via de Statiestraat. Voor de bussen van De Lijn komt er een tijdelijke bushalte ter hoogte van de basisschool en de VDK bank.

(lees verder onder het plannetje)

Het gemotoriseerd verkeer kan passeren op één rijstrook voor beide richtingen. Dit wordt geregeld via tijdelijke verkeerslichten. De ventweg bij de vrije basisschool wordt afgesloten. Deze is enkel bereikbaar op schooldagen tussen 7.45 uur en 8.30 uur, tijdens schoolvakanties en in het weekend.

Er wordt ook een knip ingevoerd in de Pontstraat ter hoogte van de parkings van het woonzorgcentrum en de school. Dat gebeurt om sluipverkeer langs deze smalle weg te vermijden. De parkings blijven wel bereikbaar. Het eenrichtingsverkeer tussen de knip en de Boelaekendreef wordt tijdelijk opgeheven.