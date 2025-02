Agentschap Wegen en Verkeer legt Hoppinpunt aan vlakbij winkelcentrum Blauwe Toren in Brugge

Op maandag 3 maart start het Agentschap Wegen en Verkeer met de aanleg van een Hoppinpunt op de Blankenbergse Steenweg (N371) in Brugge. Dat Hoppinpunt komt ter hoogte van het winkelcentrum Blauwe Toren. De bushaltes worden toegankelijk aangelegd en er komt een fietsenstalling. Tijdens de werken is de hinder beperkt: het verkeer kan zich in beide richtingen voorbij de werfzone verplaatsen. Tijdens de eerste periode van de werken verplaatsen fietsers zich via een afgeschermd fietspad op de parking van het winkelcentrum. Als alles vlot verloopt, duren de werken tot en met 25 april.

Ter hoogte van winkelcentrum Blauwe Toren, langs de Blankenbergse Steenweg (N371) in Brugge, bouwt het Agentschap Wegen en Verkeer een Hoppinpunt. Zo’n Hoppinpunt is een verkeersknooppunt waar reizigers makkelijk overstappen naar een ander vervoermiddel.

Verhoogd

De bestaande bushaltes langs de Blankenbergse Steenweg krijgen een verhoogd perron, zodat reizigers met een rolstoel of kinderwagen vlot kunnen op- en afstappen. Er komen ook blindegeleidetegels aan de haltes. Aan de bushalte richting Blankenberge, waar het fietspad ligt, wordt ook een fietsenstalling geplaatst. En, tot slot, worden enkele versleten betonplaten vervangen door een nieuwe laag asfalt.

De werken starten op maandag 3 maart. Om de hinder voor het verkeer te beperken, worden de werken in twee fases uitgevoerd. In fase 1 wordt er gewerkt aan de bushalte richting Blankenberge, van 3 tot en met 30 maart. Van 31 maart tot en met 25 april is de bushalte richting Brugge aan de beurt. Als het weer meezit, zijn de werken afgerond op 25 april.

Hinder

Tijdens de werken is de hinder beperkt voor het verkeer. Fietsers rijden van 3 tot en met 30 maart via een afgeschermd fietspad op de parking van het winkelcentrum. Het dubbelrichtingsfietspad is tijdens deze periode onderbroken. Daarna is de hinder voor fietsers achter de rug.

Voor gemotoriseerd verkeer is de hinder ook beperkt. Het verkeer richting Blankenberge en richting Brugge kan zich steeds voorbij de werfzone verplaatsen. Dat gebeurt tijdelijk via de middelste rijstrook of via tijdelijke verkeerslichten. Met Hoppin stimuleert Vlaanderen de modal shift: de overstap van de wagen als belangrijkste vervoermiddel naar meer duurzame mobiliteit zoals stappen, fietsen, deelmobiliteit en openbaar vervoer, of een combinatie daarvan.