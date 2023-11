Afstelling van nieuwe verkeerslichten aangepast

Na anderhalve maand werden een aantal aanpassingen gedaan aan de afstelling van de nieuwe verkeerslichten in Langemark. Op de jongste gemeenteraad had Brecht Bogaert (CD&V) opgemerkt dat er problemen waren. “Ik kreeg al meldingen van vier fietsers die tevergeefs wachtten tot het licht op groen sprong”, stelde het raadslid. “De sensoren merkten hen blijkbaar niet op. Drie van de vier keer gebeurde dat ’s nachts. Sommigen zijn dan maar door het rood gereden, wat ik zeker niet aanraad.”

“Blijkbaar was er op bepaalde momenten groen in de ene richting en niet in de andere richting, maar dat was enkele de eerste dagen. Dat is ondertussen aangepast”, verklaart schepen Jean-Marie Callewaert (Vooruit). “Er waren nog opmerkingen, waardoor de verkeerslichten opnieuw afgesteld werden. Zo zouden de lichten automatisch op rood moeten springen als iemand aan overdreven snelheid de verkeerslichten nadert. Ik hoorde dat sommige mensen dat al eens uitgetest hebben en dat het aan 45 km per uur nog steeds niet op rood sprong. Nu hebben we die snelheid ingesteld op 40 km per uur.”

Files

Vooral bij het begin en het einde van de schooluren zijn er soms lange files in de Zonnebekestraat, maar dat ziet de schepen niet als een probleem. “In het verleden werden tellingen gedaan in elke straat. Op basis daarvan heeft men de lichten afgesteld. Dat er bij het begin en op het einde van de schooltijd soms files staan, komt onder meer door het principe van vierkant groen, waardoor het op bepaalde momenten rood is voor alle autoverkeer. Het kan ook zijn dat er door de werken in Poelkapelle meer verkeer passeert in de Zonnebekestraat dan bij de tellingen. Van de inwoners en de school krijgen we wel te horen dat die files geen slechte zaak zijn, omdat de bestuurders dan zeker niet te snel rijden. We hoopten dat de invoering van de fietsstraat al dat effect zou hebben, maar blijkbaar zijn er nog veel automobilisten die de regels van een fietsstraat aan hun laars lappen.” (TOGH)