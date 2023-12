“Afschaffing komt, maar datum nog niet gekend”: Ook overwegen in Charles Cappellestraat en Groenestraat in Menen gaan op de schop

De laatste twee weken beroert de afschaffing van de overweg in de Meense Hogeweg de gemoederen in de buurt. Er gaan nu ook al twee petities de ronde. Verdwijnen er binnenkort nog twee andere overwegen in de Wieltjesstad, zoals aangegeven staat in het mobiliteitsplan van stad Menen?

In het mobiliteitsplan van stad Menen staat dat ook de overweg in de Charles Cappellestraat en Groenestraat (op de grens met Wevelgem) zouden worden afgesloten. Schepen van Mobiliteit Patrick Roose (Vooruit) geeft aan dat er nog geen timing gekend is en dat Infrabel die voorziet aangezien zij instaan voor de werkzaamheden. “Een datum hebben we inderdaad nog niet”, reageert Frédéric Petit, woordvoerder van Infrabel.

Alternatieven

“Maar de overgangen in de Ch. Cappellestraat, Hogeweg en Groenestraat zullen alleszins worden afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De omrijfactor voor gemotoriseerd vervoer is aanvaardbaar en deze maatregel kan de verkeersveiligheid ter plaatse verhogen. De mogelijke alternatieven voor deze overwegen worden momenteel verder bestudeerd en geanalyseerd. De Ch. Capellestraat en de Hogeweg hebben beiden een alternatief voor doorgaand verkeer (N338 en N8). Infrabel streeft ernaar om alle gelijkgrondse spooroverwegen stelselmatig te sluiten in het kader van een hogere verkeersveiligheid en een betere doorstroming van het treinverkeer.”