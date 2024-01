Afgesloten overwegen door defecte passagierstrein zorgen voor heel wat verkeershinder in Deerlijk en Anzegem

In de reeds door sneeuw bemoeilijkte ochtendspits werd het verkeer aan drie treinoverwegen in Deerlijk en Anzegem afgesloten na een defect van een passagierstrein.

Omstreeks 7.15 uur was er een mechanisch defect aan een trein die vanuit Oudenaarde naar Kortrijk reed. Het treinstel stond stil even voorbij het station van Vichte.

Hierdoor waren aan drie overwegen (station Vichte, Olekenbosstraat en Klijtstraat in Deerlijk) de slagbomen dicht. Meteen veel verkeersproblemen bovenop de gladde wegen. Lange files en chauffeurs die rechtsomkeer maakten en hun weg in het landelijk gedeelte van Deerlijk en Sint-Lodewijk probeerden te vinden. Mede door de problemen van de wegenwerken op het kruispunt van de Belgiek was het voor velen zoekellende.

3,5 uur lang hinder

Op het andere treinspoor konden de treinen stapvoets voorbijrijden. Voor de passagiers zat er niets anders op dan te wachten op een vervangbus. Twee uur na het euvel kwam de bus aan in de Klijtstraat, maar de passagiers wachtten aan de Olekenbosstraat. Voor deze buschauffeur was het rechtsom keren via de overvolle binnenstraat naar de plaats waar de passagiers konden opstappen.

Ondertussen was een trekker van de spoorwegen bij de defecte trein. Om 10.45 uur kon het treinverkeer aan de overwegen langzaam normaal worden.