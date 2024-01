Afgeknakte distributiekabel zorgt even voor lichte verkeershinder in Veurne

Maandagochtend werd de Houtemstraat ter hoogte van huisnummer 23 in Houtem bij Veurne tijdelijk afgesloten omdat er een kabel van de distributie afknakte. Op dat ogenblik reed juist een lijnbus voorbij, maar deze liep geen schade op.

De brandweer zette de straat af ter hoogte van de loshangende kabel. De nutsmaatschappij kwam de kabel opnieuw bevestigen aan de paal. Tijdens de interventie en voor de veiligheid werd de Houtemstraat in beide richtingen tijdelijk afgesloten door de brandweer.

Er was ook reeds een soortgelijke interventie in de Haenestraat in Steenkerke. Daar lag ook een kabel over de baan. (JT)