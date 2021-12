Actiecomité van de Duinenweg in De Haan schrijft open brief aan gemeentebestuur: “Vrachtverkeer blijft een probleem”

Begin dit jaar zetten de bewoners van de Duinenweg in De Haan grote borden in hun voortuin om hun ongenoegen te uiten over het extra verkeer dat via hun straat rijdt door de veranderingen in de Grotestraat. Bijna een jaar later blijft de actiegroep misnoegd. “Het vrachtverkeer blijft grote hinder veroorzaken in onze straat.”

Het actiecomité van bewoners van de Duinenweg in De Haan hebben zich in een open brief gericht aan het gemeentebestuur. De inwoners stellen zich al lang vragen over de gewijzigde verkeerssituatie in hun straat als gevolg van de plannen voor de Grotestraat.

Niet gehoord

Door het invoeren van eenrichtingsverkeer moet er meer verkeer door de Duinenweg en dat zint de bewoners niet. Ze hebben het gevoel dat ze niet gehoord worden en zijn bezorgd over de toekomst. Ze vragen zich af wat hen nog te wachten staat. Bijvoorbeeld hoe het nu verder moet met het zwaar verkeer door hun straat.

“We stellen vast dat de omleiding via de Groenestraat, ingesteld ingevolge de werken in de Grotestraat, werkt. Een lus via de Groenestraat had onze werkgroep trouwens al eerder voorgesteld als deel van de oplossing om de verkeersdrukte te spreiden. De situatie met de gele paaltjes moet bovendien worden geëvalueerd. Een dialoog met de bewoners, die de dagelijkse situatie en gebeurtenissen toch het best kennen, dringt zich op”, zeggen Germain Billiet, Véronique Vanparys, Peter Breemersch, André Delanghe en Davy Monballyu.

Schepen Marleen De Soete betreurt de kritiek, zeker omdat de gemeente al veel inspanningen geleverd heeft om tegemoet te komen aan de bezorgdheden van de mensen.

Verkeersdrempels

“We hebben een inspraakvergadering gehouden, we hebben verkeersdrempels aangebracht waardoor het onmogelijk is om een hoge snelheid te halen. Die palen ontraden ook vrachtverkeer om langs hier te rijden. We hebben 30 km/u ingevoerd en extra oversteekplaatsen aangelegd. Er is ook een studiebureau aangesteld om een plan rond zwaar verkeer op te maken voor de hele gemeente.”

“Die resultaten zijn nog niet beschikbaar. Het heeft momenteel ook nog geen zin om tellingen uit te voeren door de werken in de Grotestraat. Die resultaten zouden niet representatief zijn. We laten ons niet opjagen, we willen dat ernstig doen. Er is ook een budget voorzien om de Duinenweg aan te pakken na de Grotestraat. We kunnen dat pas doen nadat de Grotestraat heraangelegd is, we kunnen niet beide werken op hetzelfde moment doen. Dat zijn toch heel wat garanties dat we de straat willen aanpakken en dat we al geluisterd hebben naar hun bezorgdheden”, zegt schepen De Soete.

(LB)