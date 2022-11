Achttien centrale plaatsen en mobiliteitskaart voorgesteld in De Panne

Inwoners van de grensstreek die zich makkelijker kunnen verplaatsen: dat is het doel van het grensoverschrijdend project dat na vier jaar eind december wordt afgerond. Het project omvat achttien plaatsen waar je makkelijk (alternatief) vervoer en ‘brandstof’ vindt en een mobiliteitskaart waarop alle info en diensten verzameld zijn.

Op een symbolische locatie – aan de ‘schreve’ in Bray-Dunes, jumelagegemeente met De Panne – verzamelden Franse en Belgische mobiliteitsexperts zich om het Interreg V-project Transmobil af te sluiten. In dit project werd 3,6 miljoen euro geïnvesteerd, een budget dat werd ingebracht door de 22 partners.

Philip Konings, projectcoördinator van de provincie West-Vlaanderen: “Bedoeling is dat we de mobiliteit aan beide zijden van de grens optimaliseren, onder het motto ‘Slimmer op weg over de Schreve’. Een van de grote realisaties is het uitbouwen van een netwerk van achttien mobiliteitshubs, negen aan elke zijde van de grens. Daar zijn, naast bus, trein en auto, nu ook fietsvoorzieningen, deelfietsen, elektrische laadpalen voor auto’s en deelwagens.

Op sommige plaatsen komt er ook een sociale kruidenier, of bijvoorbeeld een markt bij het station, of wordt het stationsplein omgevormd tot een fijne ontmoetingsplaats. De hubs vind je in Adinkerke, Koksijde, Veurne, Kortemark, Klerken, Krombeke, Poperinge, Ieper, Nieppe, Bailleul, Hazebrouck, Bavinchove, Arnèke, Watten-Eperleques, Esquelbecq, Hondschoote en Bergues.”

Al digitaal bekijken

Heleen Notebaert van de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking stelde de gloednieuwe grensoverschrijdende mobiliteitskaart voor: “De vorige versie focuste op het openbaar vervoer, nu hebben we met de kaart ook een switch gemaakt naar andere mobiliteit: je vindt er de mobiliteitshubs op terug, de carpoolparkings, de fietsverbindingen en uiteraard het netwerk van openbaar vervoer aan beide zijden van de grens. De kaarten worden vanaf half december 2022 verdeeld in de hubs, en vanaf eind november kan je ze digitaal raadplegen op de website van de EGTS West-Vlaanderen/Flandre-Dunkerque-Côte d’Opale.”

Om zo’n netwerk uit te bouwen was er heel wat onderzoek nodig. De partners hebben alle mogelijke aspecten onder de loep genomen en daarvan een grondige analyse gemaakt. De werkgroep ‘Grensoverschrijdende analyse’ heeft mobiliteitsgegevens verzameld en gebundeld in overzichtelijke fiches. Er is ook een grondige studie verricht rond mogelijkheden voor de toekomst. “Hierbij stopt het niet”, zei gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. “Door te blijven samenwerken kunnen we alles blijven verbeteren.”