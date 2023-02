Acht Oostendse schoolomgevingen worden binnenkort veiliger: “Een veilige schoolomgeving gaat veel verder dan de schoolpoort”

Het stadsbestuur van Oostende start met acht scholen een nieuw ‘traject veilige schoolomgeving’. Het betekent dat school, stad en politie samen zullen werken aan het veiliger maken van de schoolomgeving. De eerste maatregelen komen er nog voor de zomer.

“We brengen de school samen met onze cel mobiliteit, de politie en de Vlaamse Stichting Verkeersveiligheid. Met hen kijken we op het terrein rond elke school hoe we het verkeersveiliger kunnen maken. Dat is niet vrijblijvend want elke deelnemer moet ook actie ondernemen. Vanuit de stad kunnen we de omgeving aanpassen, de school moet informeren en de politie moet sensibiliseren en handhaven”, zegt schepen Björn Anseeuw (N-VA).

En die trajecten zijn een succes want al 21 scholen namen deel en het plan is om alle 53 scholen tegen eind 2024 te laten deelnemen. “Het enthousiasme is groot”, luidt het.

Lessen

“Er werden ook al lessen getrokken. Uit onze 21 eerdere trajecten blijkt dat in een veilige en aangepaste schoolomgeving de kinderen vaker met de fiets of te voet komen. De kinderen gaan ook vaker alleen naar school. Het verplaatsingsgedrag verandert”, zegt de schepen. De timing is strak: over twee maanden is er al een actieplan en de uitvoering daarvan start snel daarna. De acht scholen zijn: Freinetschool De Zonnebloem, Sint Jozef, De Vogelzang, Vesaliusinstituut, De Studio, Athena Centrum, De Morootjes en Olvo Vuurtoren. Het totaal aantal komt daarmee op 29, al meer dan de helft van alle scholen.

Ook burgemeester Bart Tommelein zegde zijn steun toe: “Een veilige schoolomgeving is veel meer dan veiligheid aan de schoolpoort. Dat betekent bijvoorbeeld dat we de ‘zone 30’ in die omgeving gaan handhaven.”

Parkeren en schoolstraat

In basisschool De Vogelzang (GO!) waar de stad de acht directies samen bracht, reageert directeur Sylvie Van Heddegem: “We willen een veilige fiets- en wandelomgeving voor de kinderen en ouders. De huidige regeling kan echt beter want vooral bij het begin en einde van de school is er een grote drukte die we op een andere manier willen organiseren.”

Men wil een aanpak van het fout parkeren en het aantal auto’s in de Haverstraat beperken. “Dat kan door de plaatsing van paaltjes of de invoering van een schoolstraat. We willen alles nu de komende maanden onderzoeken. We willen iedereen mee in het verhaal en zullen inzetten op educatie bij de kinderen en het sensibiliseren van de ouders.”