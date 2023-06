ABVV senioren en Vooruit Brugge protesteren tegen bussenplan: “We blijven vechten tegen deze asociale regeling”

Het veelbesproken nieuwe busplan van De Lijn blijft in Brugge en omgeving voor beroering zorgen. Ook de ABVV senioren en de Brugse afdeling van Vooruit gaan in het verzet. “Deze regeling, waarbij in Brugge maar liefst 190 haltes worden geschrapt, is asociaal en druist in tegen alles waar wij voor staan”, zei gemeenteraadsvoorzitter en parlementair voor Vooruit Annick Lambrecht.

Op zaterdag 1 juli gaan het nieuwe busplan van De Lijn van start. Voor Brugge zorgt dit er voor dat er minder grote bussen door de binnenstad rijden. Na uitgebreid onderzoek naar het gebruik van de buslijnen werd beslist om het aanbod grondig te hervormen. Voor Brugge wil dit zeggen dat er 190 haltes worden geschrapt.

Vrees voor sociaal isolement

De seniorenafdeling van ABVV regio Brugge organiseerde vrijdag samen met Vooruit en andere socialistische verenigingen een protestactie tegen deze reorganisatie. “Zeker voor senioren, die vaak de bus gebruiken en soms ook minder goed te been zijn, is dit nieuwe bussenplan een ramp”, zei Marc Caenen, secretaris van de ABVV senioren Brugge. “De mensen zullen veel grotere afstanden moeten afleggen om bij een bushalte te geraken en velen zullen daarom afhaken. We vrezen daarom voor een sociaal isolement bij veel mensen. Maar naast de senioren zijn bijvoorbeeld ook scholieren zwaar getroffen en dit door mindere en slechtere verbindingen van en naar de scholen.”

Ook Vooruit-politica Annick Lambrecht was van de partij. “Deze regeling waarbij in Brugge maar liefst 190 haltes worden geschrapt is asociaal en druist in tegen alles waar wij voor staan”, zei Lambrecht. “Een voorbeeld: de bushalte aan het voormalige Bloso in Assebroek (Sport Vlaanderen, red.) werd gewoon geschrapt. Mensen die willen gaan sporten en steeds de bus gebruikten, moeten dus maar hun plan trekken… Het is bovendien ondemocratisch. Her en der wordt gezegd dat wij dit als Vooruit in Brugge mee hebben goedgekeurd, maar dat klopt hoegenaamd niet.”

Blijven vechten

“Dit nieuwe plan werd uitgewerkt en beslist binnen de Vervoersregio Brugge en we weten allemaal wie daar voorzitter van is (Lambrecht doelt hiermee op Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V), red.). Het plan werd meegedeeld op het College van Burgemeester en schepenen en vervolgens ook voorgesteld aan de gemeenteraad. Als kennisname dus. De gemeenteraad heeft er zich nooit kunnen over uitspreken. Wij weten overigens dat ook gemeenteraadsleden van de partij van burgemeester De fauw hier niet mee akkoord zijn. Ja, we zullen blijven strijden tot er aanpassingen komen aan dit asociale plan.”