“Absoluut geen draagvlak voor knip aan Bek”: ruim 2.000 Tieltenaars tekenen petitie

Maar liefst tweeduizend Tieltenaars hebben hun handtekening gezet onder de petitie tegen de omstreden betonblokken die tussen de Felix d’Hoopstraat en de Europalaan liggen. Donderdag werd de stapel handtekeningen net voor de start van de gemeenteraad afgegeven aan burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) en mobiliteitsschepen Vincent Byttebier (CD&V).

“In totaal hebben we op papier en online 2.075 handtekeningen verzameld”, aldus Simon Bekaert. “Daar zitten enkele dubbels bij, al zitten we zeker aan zowat 2.000 unieke handtekeningen. Een duidelijk signaal dat hier absoluut geen draagvlak voor is. Bovendien hadden we er gerust nog wat meer kunnen verzamelen. Huizen waar niemand thuis was, hebben we niet opnieuw bezocht. En in de Driesstraat en in de wijken Monteval en Witte Kave zijn we niet van deur tot deur gegaan, al zal de knip ook daar vermoedelijk op weinig begrip kunnen rekenen.”

Zelfs inwoners zonder wagen tekenden

Sinds het nieuwe mobiliteitsplan halfweg september ingevoerd werd stootte de knip aan Den Bek op felle kritiek in Tielt. Oppositiepartijen N-VA, Open VLD en Vooruit riepen de bestuursmeerderheid al meermaals op om de betonblokken weer te verwijderen. Simon Bekaert (Vooruit) en Mia Callewaert (N-VA/Open VLD) zitten allebei in de gemeenteraad, al kwam de petitie er voor alle duidelijkheid los van politieke partijen. Zo gingen ook buurtbewoners Johan Desoppere en Karin Verhamme van deur tot deur. Volgens Bekaert ondertekende zowat 19 op de 20 gezinnen de petitie. “Zelfs enkele gezinnen zonder een wagen, die alles met de fiets of met de bakfiets doen, ondertekenden mee. Omdat ze ouders hebben die plots in de problemen zitten, of omdat ze ook met eigen ogen zien dat het verkeer in de centrumstraten in de knoop draait. Niet alleen door de knip aan den Bek trouwens, ook door de knip aan het Rameplein.”

Evaluatie in februari

Schepen Vincent Byttebier (CD&V) en burgemeester Luc Vannieuwenhuyze (CD&V) namen de petitie achter gesloten deuren in ontvangst. Eerder liet schepen Byttebier weten geen emotionele of overhaaste beslissingen te willen nemen over de knip en een evaluatieperiode af te zullen wachten. Die evaluatie zal halfweg februari gebeuren, want dan moeten de betonblokken sowieso weg door werkzaamheden in de Sint-Jansstraat. Of ze nadien terugkeren valt af te wachten. (SVA)