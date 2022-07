Aantal voetgangers dat sterft in bebouwde kom meer dan verdubbeld in vier jaar

In 2021 zijn in West-Vlaanderen 7 voetgangers overleden na een ongeval in de bebouwde kom. Dat is meer dan een verdubbeling in vergelijking met vier jaar geleden. Dat schrijft De Zondag.

De voorbije vier jaar verdubbelde in Vlaanderen het aantal verkeersdoden bij voetgangers in de bebouwde kom. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Annick Lambrecht opvroeg bij Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). In 2018 kwamen 16 voetgangers om het leven, vorig jaar waren dat er 32. In West-Vlaanderen ging het vorig jaar om 7 dodelijke slachtoffers. In 2018 waren dat er slechts 3.

Zone 30 de norm

“Deze cijfers zijn enorm onrustwekkend”, vertelt Annick Lambrecht in De Zondag. “Veilig met je kinderen te voet naar school gaan, moet de normaalste zaak van de wereld zijn. Ik pleit al langer voor het verlagen van de algemene snelheidslimiet naar 30 kilometer per uur in de bebouwde kom. Nu is 50 de norm en 30 de uitzondering. Mijn partij vraagt om dit principe om te keren: 30 kilometer per uur wordt de regel, 50 kilometer per uur waar het veilig kan. Wetenschappelijke studies tonen ook aan dat je overlevingskansen bij een ongeval aan 30 kilometer per uur 90 procent bedragen, terwijl dat bij 50 kilometer per uur slechts 15 procent is. In mijn eigen thuisstad Brugge is bijna de gehele bebouwde kom zone 30. Het aantal verkeersongevallen is daar sindsdien spectaculair gedaald.”

Nul verkeersdoden

“Als we tegen 2050 naar nul verkeersdoden willen in Vlaanderen, dan zullen we actie moeten ondernemen”, gaat Annick Lambrecht verder. “Ik roep minister van Mobiliteit Lydia Peeters dan ook op om niet langer te talmen. Vooruit en Groen hebben eerder in het Vlaams parlement een resolutie ingediend voor 30 kilometer per uur in de bebouwde kom, maar die werd weggestemd. Verkeersexperten, verkeersinstituut VIAS en de Ouders van Verongelukte Kinderen vonden dit nochtans een prachtig voorstel. Ik laat dit niet los, want 32 verongelukte voetgangers, dat is verschrikkelijk.”