Uit cijfers die politiezone Mira ter beschikking stelde, blijkt dat het aantal verkeersongevallen in Waregem blijft dalen. De beperkende maatregelen tijdens de covid-19-crisis hebben een positief effect gehad op de verkeersveiligheid, maar de daling is ook nu nog te zien.

In totaal ging het aantal verkeersongevallen in Waregem van 728 in 2015 naar 498 in 2019, voor de coronacrisis dus. In 2020 en 2021 lag dat aantal beduidend lager door de covidmaatregelen, maar deze cijfers zijn niet helemaal representatief. In 2022 zette de dalende trend zich echter voort in vergelijking met 2019 en waren er 403 verkeersongevallen in Waregem.

Dit betreft de registraties bij de politiezone Mira en omvat de verkeersongevallen met dodelijke afloop, gewonden, stoffelijke schade en vluchtmisdrijf. Het aantal verkeersongevallen met gewonden of doden daalde van 154 in 2015, via 109 in 2019 naar 100 in 2022.

Mix aan maatregelen

De dalende evolutie is een erkenning voor de grote inspanningen van het stadsbestuur en de politiezone Mira. Zo pakte het stadsbestuur de jongste jaren heel wat gevaarlijke punten aan, zoals de stationsomgeving. Maar eigenlijk werkt de stad via een mix aan maatregelen aan de verkeersveiligheid. Samen met de stad Waregem zet de politiezone Mira ook sterk in op verkeersveiligheid via doorgedreven controles op snelheid, gebruik van gsm achter het stuur en alcohol en drugs in het verkeer.

Betrokken partijen spreken vaak hun eigen verzekeringsmaatschappijen aan om de schade onderling te regelen. Als de politie opgeroepen wordt voor een verkeersongeval, zorgt ze voor een kwalitatieve en efficiënte afhandeling om de burger snel de juiste documenten te bezorgen. Dat kan onder de vorm van een proces-verbaal, maar vaak wordt een Europees AanrijdingsFormulier (EAF) ingevuld door de betrokken weggebruikers. Ook wanneer de politie tussenkomt, kan zo’n EAF ingevuld worden. Het aantal regelingen via EAF valt bij de politie natuurlijk niet te achterhalen, aangezien het vaak tussen burgers onderling gebeurt.