Aanlegsteiger nabij het Marktplein in Harelbeke in gebruik genomen

Wie met de boot langs Harelbeke vaart, mag er voortaan ook aanmeren voor maximaal 24 uur. Dat werd beslist in de gemeenteraad. “Het geeft de mensen de kans om zo ook Harelbeke te bezoeken tijdens hun vaartocht”, duidt schepen van Toerisme Dominique Windels (Vooruit).

De aanlegsteiger ligt er al geruime tijd maar mocht niet gebruikt worden. “We zorgden op de gemeenteraad voor een nieuw reglement. Men moet er rekening me houden dat het slechts voor 24 uur is en er mag op de steiger geen barbecue georganiseerd worden, niet gevist worden en niet in het water gespeeld worden”, duidt de schepen, die ook het toeristisch aspect in de gaten heeft.

“Mochten er kansen zijn bij toeristische rondvaarten op de Leie om ook in Harelbeke aan te leggen, kan dat vanaf nu.” De steiger ligt ter hoogte van de Vrijdomkaai. “Enkel passagier- en plezierboten van maximum 15 meter kunnen er aanleggen.”

Gratis

Wie een uitzondering wil kan dit aanvragen aan het stadsbestuur. “We mikken op het tijdelijk aanmeren voor een bezoek aan de stad, het is niet de bedoeling er een jachthaven van te maken.”

Het aanmeren is gratis. Let wel: er is geen elektriciteit of water voorhanden. De aanlegsteiger is officieel eigendom van de Vlaamse Waterweg, maar de stad kon in 2019 al een concessieovereenkomst met die partij bekomen. Daardoor mag Stad Harelbeke de komende vijftig jaar de aanlegsteiger gebruiken en uitbaten.