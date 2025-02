Aangepaste dienstregeling met vervangbussen door werken aan tramspoor in Koksijde

Op 18, 19, 20 en 24 februari geldt een aangepaste dienstregeling voor de kusttram, omdat er werken worden uitgevoerd aan het tramspoor in Koksijde. Om die reden worden de late tramritten op deze data vervangen door busritten. Omdat de werken ‘s nachts gebeuren, zal de hinder beperkt blijven.

Om 20.22 uur vertrekt de laatste tram vanuit Adinkerke. Deze komt om 21.32 uur aan in Oostende. Vanuit Oostende vertrekt de laatste tram om 20.58 uur. Deze wordt om 22.08 uur verwacht in Adinkerke. Vanaf 21.30 uur worden de tramritten tussen Oostende en Adinkerke vervangen door een standaardbus. Om 04.00 uur stoppen de werkzaamheden en worden er opnieuw trams ingezet.

Door de samenloop van werken in Bredene rijden er op deze dagen ook vervangbussen tussen Oostende en Knokke. Dit betekent dat de volledige dienstverlening van de Kusttram ‘s avonds door bussen wordt uitgevoerd. De bussen volgen dezelfde reisweg als de Kusttram en stoppen in de buurt van de tramhaltes. Wel is er een uitzondering: door de werken tussen Oostende Northlaan en Mariakerke Duinenkerkje richting De Panne volgt de vervangbus een omleiding.