Aangepast parkeerbeleid in betalende en blauwe zone in De Panne

Vanaf 1 mei wil het lokaal bestuur De Panne een aantal wijzigingen doorvoeren in het parkeerbeleid. De bestaande parkeerzones blijven grotendeels behouden, maar er zijn aanpassingen in de oranje zone en de betalende periodes. De oranje zone wordt in de Veurnestraat uitgebreid tot aan de Lijnvissersstraat. De rode, groene en blauwe zone blijven ongewijzigd. In de rode, oranje en groene zone zal je parkeergeld moeten betalen tussen 9 en 19 uur. In de blauwe zone blijft parkeren gratis, maar is het verplicht om tussen 9 en 19 uur een Europese blauwe schijf te leggen. In de rode zone blijven de regels het hele jaar door gelden, in de oranje en groene zone van mei tot en met september. Tussen 19 en 9 uur kan iedereen overal gratis en onbeperkt parkeren. (MVO)