Aangepast busaanbod: meer bussen en twee haltes verdwijnen

Vanaf 6 januari voert De Lijn grote veranderingen door in het aanbod bussen. In Zulte zullen twee weinig gebruikte bushaltes verdwijnen maar de frequentie op de lijn 75, die van Waregem naar Deinze rijdt, zal verdubbelen. “Dit is een zeer goede zaak voor de inwoners”, zegt burgemeester Simon Lagrange.

Elk halfuur

“Het algemene principe achter deze hervorming van De Lijn is om meer bussen te brengen waar en wanneer ze nodig zijn”, legt burgemeester Lagrange uit. “In de vergaderingen met de vervoerregio hebben wij ook altijd gepleit dat de buslijn 75 een belangrijke verbinding is. Die rijdt van in Machelen de hele N43 af tot aan de Statiestraat en rijdt zo richting Waregem. Op weekdagen en op zaterdag zal er minstens om het halfuur een bus rijden op die lijn, nu is dat nog om het uur. Op zondag blijft die regeling behouden. De bussen zullen wel tot later op de avond rijden.”

Tegenover de verhoging van de frequentie, staat het verdwijnen van twee bushaltes. Het gaat om de halte ter hoogte van Recutex langs de Waregemstraat en de halte Zulte Dambert aan het begin van de Statiestraat. De halte Zulte Station ter hoogte van de apotheek blijft behouden maar zal vanaf het ingaan van het nieuwe plan Zulte Kapellestraat heten. Ook de historische namen van enkele andere haltes zullen vervangen worden door namen die verwijzen naar de omliggende straten.

Flexbus

Daarnaast is er nog de verandering van de belbus naar de flexbus. Het concept blijft min of meer hetzelfde, reizigers moeten op voorhand hun reis boeken via de Hoppin-app, maar de flexbus dient meer als aansluiting op het gekende openbaar vervoer. De flexbus brengt je naar een halte van het reguliere busnetwerk of naar het station. In Zulte worden de bestaande belbushaltes omgevormd tot flexbushaltes en er komen nog 27 nieuwe flexbushaltes bij, goed voor een totaal van 50 verspreid over het Zults grondgebied. (JF)