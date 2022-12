Aanbod De Lijn wijzigt vanaf 1 januari: ontdek hier waar haltes verdwijnen of nieuwe verschijnen

Vanaf januari start vervoermaatschappij De Lijn met een eerste pakket aan wijzigingen aan haar busaanbod in het kader van de basisbereikbaarheid. In Midden-West-Vlaanderen worden er verschillende lijnen aangepast en verdwijnen er bushaltes of komen er nieuwe bij. In Tielt worden er vier haltes afgeschaft, Ruiselede krijgt er vijf nieuwe bij. Ook in Ardooie, Wielsbeke en Wingene wijzigt het aanbod.

Het doel van De Lijn is om vanaf 2023 twee keer per jaar aanpassingen door te voeren om het aanbod beter af te stemmen op de vraag. “Afgelopen zomer werd gekozen voor een gefaseerde uitrol van de basisbereikbaarheid”, vertelt Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). “Het is daarbij vooral belangrijk dat we in stappen opschalen richting het nieuwe net en blinde vlekken vermijden. Vanaf januari komt De Lijn met een eerste pakket van optimalisaties verspreid over gans Vlaanderen.”

De eerste fase telt zo’n vijftig aanpassingen. Meestal gaat het om een lijn die gedeeltelijk een ander traject volgt of een nieuw vertrek- of eindpunt krijgt. In de provincies West-Vlaanderen, Vlaams-Brabant, Antwerpen en Limburg gaan de wijzigingen in op 1 januari. Oost-Vlaanderen volgt op 7 januari, aangezien er in Gent tijdens de feestperiode een speciale winterdienstregeling geldt.

Twee nieuwe lijnen

In Midden-West-Vlaanderen voert De Lijn wijzigingen door in Ardooie, Ruiselede, Tielt, Wielsbeke en Wingene. In Ardooie wordt lijn 80S geïntegreerd in lijn 80 Tielt-Ardooie-Roeselare en rijdt deze via het centrum van Ardooie. De halte ‘Oostlaan’ wordt niet langer bediend, ‘Ardooie Wissel’ heet voortaan ‘Ardooie Motestraat’ en de halte ‘Ardooie Boomgaard’ krijgt met ‘Ardooie Bibliotheek’ ook een nieuwe naam. Met ‘Ardooie Pittemsestraat’ komt er ook een nieuwe halte.

In Ruiselede rijdt de nieuwe lijn 882 van Doomkerke De Zande tot Aalter. Een tweede nieuwe lijn 881 gaat van Aalter tot Wingene, maar enkel op schooldagen tijdens de spits. De gemeente krijgt maar liefst vijf nieuwe haltes: ‘Schietspoelstraat’ (richting Ruiselede), ‘Bruggestraat’, ‘Markt’ (richting Wingene), ‘Aalterstraat’ en ‘Wantestraat’. De belbushaltes ‘Rusthuis’, ‘Klaphulle’, ‘De Knok’, ‘De Tap’, ‘Den Bek’, ‘Dubbele Buis’ en ‘De Arend’ verdwijnen. De halte ‘Vierwege’ heet binnenkort ‘Schietspoelstraat’.

In het centrum van Tielt wordt de reisweg van de lijnen 15, 52, 53, 54 en 73 gewijzigd. Lijn 15 Tielt-Drongen-Gent rijdt vanaf begin januari door van het centrum van Tielt tot het Sint-Andriesziekenhuis. De buslijnen 21, 28, 73 en 80 wijzigen niet. De halte ‘Kliniek Sint-Andries’ heet vanaf volgend jaar ‘Tielt Sint-Andriesziekenhuis’. Met ‘College’, ‘Rameplein’, ‘Tramstraat’ en ‘Van Zantvoordestraat’ verdwijnen er vier haltes.

Wakkensteenweg (N327)

In Wielsbeke rijden de lijnen 54 Wakken-Tielt en 75 Kortrijk-Waregem-Deinze vanaf volgend jaar via de Wakkensteenweg (N327). Deze bussen rijden niet langer via de Loverstraat. Met de ‘Hooiestraat’ komt er een halte bij maar de haltes ‘Kraaienhof’ en ‘Elektrische Kabien’ verdwijnen.

In Wingene ten slotte, komen er met ‘Wissel’ (in de Ruiseledesteenweg) en ‘Kortstraat’ twee haltes bij. De belbushalte ‘Boskapel’ wordt afgeschaft. Ook hier passeren de nieuwe lijnen 882 en 881, zie Ruiselede hierboven.

Meer info over de nieuwe trajecten, de wijzigingen en de exacte liggingen van de bushaltes via https://www.delijn.be/nl/content/nieuwe-net/west-vlaanderen-nieuwe-net/.