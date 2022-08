“Aan meer dan 8 op de 10 West-Vlaamse bushaltes raken personen in een rolstoel niet zelfstandig op de bus”

Vlaams parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit) klaagt ontoegankelijkheid van De Lijn aan. Van de 5.417 bushaltes in West-Vlaanderen zijn er slechts 982 waar rolstoelgebruikers zelfstandig kunnen opstappen.

“Er is werk aan de winkel. De bus moet er zijn voor iedereen. Als de Vlaamse Regering het meent van de bus te willen promoten, moeten ze de toegankelijkheid ervan verhogen”, benadrukt Annick Lambrecht.

Rolstoelgebruikers

In West-Vlaanderen zijn in totaal 5.471 bushaltes (uitgezonderd belbushaltes). 982 haltes (of 18 procent) daarvan zijn toegankelijk voor mensen met een rolstoel. Dat betekent dat meer dan 8 op 10 helemaal niet toegankelijk zijn voor mensen met een motorische beperking zonder hulp. Aan 1.724 van de West-Vlaamse haltes kunnen rolstoelgebruikers opstappen mits assistentie van de buschauffeur (een derde). Slechts 371 bushaltes op grondgebied West-Vlaanderen (of 7 procent) zijn aangepast voor mensen met een visuele beperking door bijvoorbeeld ribbellijnen of rubbertegels.

“Nog schrijnender voor blinden en slechtzienden”

“De cijfers zijn niet goed,” laat Lambrecht weten. “Aan 8 op 10 bushaltes in West-Vlaanderen (provincie) kunnen personen met een rolstoel gewoon niet op de bus. Voor blinde en slechtziende mensen is de situatie nog schrijnender. Als we willen dat steeds meer mensen de bus nemen, moeten we er in de eerste plaats voor zorgen dat bushaltes toegankelijk zijn voor iedereen.”

Annick Lambrecht: “Er is werk aan de winkel. Om te beginnen moeten steden en gemeenten bij wegenwerken automatisch de reflex hebben om in samenwerking met De Lijn ook de bushaltes toegankelijk te maken. Dat gebeurt vandaag nog te weinig. Op termijn moeten alle bushaltes in West-Vlaanderen toegankelijk maken voor iedereen.”