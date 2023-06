90 leerlingen fietsen samen in de fietsstraten in Rumbeke

Vanmorgen vertrok een klas van het zesde leerjaar vanuit Windekind in de Blinde-Rodenbachstraat voor een fietsrit door Rumbeke. De tocht verliep via De Verrekijker (Kloosterstraat), De Vlieger (Hoogstraat) en SBSO Sterrebos (Bornstraat) naar het Sterrebos. Telkens vervoegde een klas uit die school de groep. Doel van de tocht: de nieuwe fietsstraten in Rumbeke ontdekken!

“Nadat vorig jaar in enkele straten de circulatie wijzigde, zijn nu de fietsstraten klaar. Ze passen binnen het mobiliteitsplan voor Rumbeke om veiligere omstandigheden te creëren voor al wie te voet en met de fiets op weg gaat. Want minder ongelukken en minder verkeersslachtoffers: daar gaan we voor”, aldus schepen Stefaan Van Coillie.

Veilig aan de schoolpoort oversteken én veilig onderweg naar je school, naar de jeugdvereniging, sportclub, … Het zijn twee grote uitdagingen waar de Stad een antwoord op wil bieden, onder meer met dit mobiliteitsplan.

Door te investeren in een goede infrastructuur en veilige kruispunten en wegen, hopen we dat meer mensen de voordelen van fietsen kunnen smaken. Niet enkel fietsen om gezondheids- of financiële redenen, maar ook omdat je zo vlotter op je bestemming geraakt.

Veilig aan de schoolpoort

“Het is geen toeval dat we vandaag samen fietsen met leerlingen uit De Verrekijker, De Vlieger, SBSO Sterrebos en Windekind. Daar werden de schoolomgevingen recent al vernieuwd, met veel aandacht voor veilige oversteekplaatsen, een goede zichtbaarheid en trager verkeer”, aldus Stefaan.

Aan Windekind gebeuren de aanpassingen tijdens de grote vakantie. De Blinde-Rodenbachstraat is al een fietsstraat. Straks wordt de oversteekplaats er nog eens letterlijk goed in de verf gezet. Ook voor de leerlingen van STAP zal dit een grote verbetering zijn.

Veilig onderweg

De Stad kiest in het centrum van Rumbeke bewust niet voor aparte, losstaande fietsstraten, maar voor een aaneengesloten fietszone. Da’s duidelijker voor elke weggebruiker: voor de fietser, maar ook voor de automobilist.

In een fietsstraat blijft de auto welkom, maar dan aan lagere snelheid. De impact van trager rijden op het aantal verkeersslachtoffers met zware verwondingen is dermate hoog, dat we dit absoluut willen blijven promoten.

“We weten dat de invoering van de fietsstraten een aanpassing is voor iedereen en sowieso een periode van gewenning zal vragen. Vandaag konden de leerlingen alvast proeven van de fietsstraten. Met het nodige respect voor elkaar én voor de verkeersregels, zal het niet lang duren om eraan te wennen”, besluit schepen Stefaan Van Coillie.