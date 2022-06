800 West-Vlamingen laten hun auto maandje aan de kant

De campagne ‘dertig dagen minder wagen’ wist al 6.000 Vlamingen te overtuigen hun auto een maand aan de kant te laten staan. Opvallend: West-Vlamingen zijn niet zo enthousiast.

West-Vlamingen zijn nogal verknocht aan hun wagen als transportmiddel voor zowel woon-werkverkeer als kleine verplaatsingen. Dat blijkt uit de deelnamecijfers aan de campagne ‘dertig dagen minder wagen’ van het Netwerk Duurzame Mobiliteit. Van de 6.000 Vlamingen die zich inschreven voor de campagne, zijn er slechts 800 West-Vlamingen. Alleen Limburgers zijn nog minder geneigd om hun auto een maandje aan de kant te laten staan.

Met de campagne wil het Netwerk Duurzame Mobiliteit zo veel mogelijk Vlamingen oproepen om hun wagen deze maand aan de kant te laten staan en te kiezen voor alternatieve manieren om zich te verplaatsen. Uit cijfers van de VUB blijkt namelijk dat de ongeveer zes miljoen personenwagens in Vlaanderen voor 95 procent van de tijd stilstaan. Wie zich op de campagnewebsite inschrijft, krijgt meteen tips en info over hoe je jouw verplaatsingen duurzamer kan organiseren.

Lager aanbod

Dat West-Vlaanderen en Limburg het minste aantal deelnemers afleveren aan de campagne is logisch zegt Bernard Govaert, algemeen coördinator bij het Netwerk Duurzame Mobiliteit. “Er is wat minder bevolkingsdichtheid in die provincie dus dat is op zich normaal. Een tweede verklaring kan zijn dat het aanbod aan openbaar vervoer en deelwagens in die provincies nog iets lager ligt dan bijvoorbeeld rond grote steden als Antwerpen en Gent. Dat moeten we nog verder onderzoeken”, klinkt het.

Het Netwerk Duurzame Mobiliteit mikte bij aanvang van de campagne op zo’n 1.000 deelnemers. Met ondertussen 6.000 geregistreerde gebruikers mag de campagne dan ook een succes genoemd worden. “Het is de eerste keer dat we dit doen en we zullen dit de volgende jaren zeker herhalen. We wisten vooraf niet goed hoe dit zou aanslaan, gezien mobiliteit en wagengebruik toch vrij gevoelige thema’s zijn. Het is iets waar mensen een heel sterke mening en een sterk gevoel bij hebben”, zegt Bernard Govaert.