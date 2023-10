65 procent van de fietsen van Brugse scholieren zijn niet in regel

61 Brugse klassen uit het basisonderwijs tekenen in op preventieve fietscontroles georganiseerd door Stad Brugge en Lokale Politie Brugge. Dat blijkt ook nodig, want 65 procent van de fietsen blijken niet in regel te zijn. Bij één op drie fietsen van scholieren werkt de verlichting niet.

Het verkeerseducatieteam van Stad Brugge en Lokale Politie Brugge zet zich ook dit jaar opnieuw in voor de veiligheid van jonge fietsers door het organiseren van preventieve fietscontroles voor de leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar van het basisonderwijs.

61 klassen

De preventieve fietscontroles vinden plaats op centrale plaatsen in de verschillende regio’s. Maar liefst 61 klassen schreven zich in. De leerlingen worden op een afgesproken moment verwelkomd door het verkeerseducatieteam en een wijkinspecteur, die samen een grondige controle uitvoeren van de fiets. Veel leerlingen komen dagelijks met de fiets naar school. Het is heel belangrijk dat hun fietsen voorzien zijn van goed werkende fietsverlichting.

“De preventieve fietscontroles zijn momenteel volop bezig. De fietsen werden gecontroleerd op alle verplichte uitrusting bij zichtbaarheid van minder dan 200 meter. Dan moet een fiets een licht hebben dat zichtbaar is vanop 100 meter. De fiets moet goed werkende remmen hebben, net zoals een bel, een witte reflector vooraan, een rode reflector achteraan en twee gele of oranje reflectoren aan elke pedaal. In het wiel moeten twee oranje dubbelzijdige reflectoren aanwezig zijn of moet een reflecterende strook op de band zitten”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

In orde

“Het eerste voorlopige resultaat ligt helaas in dezelfde lijn als vorig jaar. Toen was 66% van de gecontroleerde fietsen niet in orde, in 38% ging het over geen of geen degelijke fietsverlichting. Ondanks de geleverde inspanningen doen we dit jaar amper beter: is voorlopig 65% van de gecontroleerde fietsen niet in orde, in 36% gaat het over de fietsverlichting.

In de andere gevallen gaat het vaak over de reflectoren” zegt een teleurgestelde schepen van Preventie Mathijs Goderis. “Ik wil dus opnieuw een extra oproep doen naar alle ouders: controleer alstublieft de fiets van uw kinderen en zet die in orde. Het is echt heel belangrijk. Met deze actie willen we ook om het bewustzijn rond fietsveiligheid en een goede fiets vergroten.”

Verkeersklas

“Na de controle krijgen alle leerlingen een kaart mee waar opstaat wat wel en wat niet in orde is aan de fiets. Aan de ouders wordt gevraagd om de aangeduide onderdelen zo snel mogelijk in orde te brengen. Nu bevinden wij ons nog in de preventieve fase maar binnenkort zal er gestart worden met extra verkeerscontroles op de openbare weg en zullen fietsers die geen fietslicht hebben of er geen gebruik van maken wanneer het verplicht is, uitgenodigd worden voor het volgen van een verkeersklas (12 tot 15-jaren) en/of een boete krijgen (vanaf 16 jaar)”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

Wist je trouwens dat de fietsverlichting niet meer aan de fiets zelf moet bevestigd worden? Het is mogelijk om deze op een jas/rugzak/boekentas of eventueel op je helm te bevestigen. De enige voorwaarde is dat het licht voldoende zichtbaar moet zijn. Neem gerust eens een kijkje op de pagina www.pastip.be van de Lokale Politie. Daar kan je allerlei info terugvinden over fietsverlichting, de wettelijke uitrusting van de fiets, …

Stad Brugge en de Lokale Politie Brugge zetten zich dan ook in om deze boodschap te verspreiden onder de jonge fietsers en hun ouders.