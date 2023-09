6 Kortrijkse splitsingen op lijst met zwarte kruispunten: “Vlaams beleid is ronduit beschamend”

Naar aanleiding van een parlementaire vraag heeft Vlaams Minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) de dynamische lijst van de gevaarlijkste verkeerspunten in West-Vlaanderen voor het jaar 2022 openbaar gemaakt. De lijst telt 31 verkeerspunten. Stad Kortrijk is samen met Brugge koploper, met zes ‘zwarte kruispunten’ op de lijst.

De zes Kortrijkse kruispunten op de lijst worden beheerd door het Vlaams Gewest – Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). Dirk Vanhuysse, interim woordvoerder van het AWV, geeft aan dat er voor de zes kruispunten maatregelen zijn genomen. “De cijfers schommelen elk jaar, maar in het algemeen zien we een dalende trend in West-Vlaanderen. Heel veel factoren, zoals toeval, kunnen een oorzaak zijn van ongevallen. Infrastructuur speelt slechts in een minderheid een bepalende rol.”

Carmen Ryheul (Vlaams Belang), Kortrijks gemeenteraadslid, is lid van de Commissie voor Mobiliteit in het Vlaams Parlement, waar ze onder meer de verkeersveiligheid opvolgt. De politica is kritisch voor het beleid op Vlaams niveau: “Minister Peeters’ riedeltje in elke commissie luidt: “elke verkeersdode is er één te veel”. Wij gaan daarmee akkoord, meer zo is ook elk zwart kruispunt er één te veel. Er staan op deze lijst 11 nieuwe zwarte kruispunten. Vorig jaar werd er nog gezegd dat tegen 2024 alle kruispunten van de lijst van 2002 zouden worden aangepakt. Het is ronduit beschamend dat die tot op de dag van vandaag nog niet zijn verdwenen uit de lijst.”

“Wat Kortrijk betreft zijn wij alleszins absolute voorstander voor de invoering van vierkant groen op zoveel mogelijk kruispunten (een systeem waarbij voetgangers of fietsers uit alle richtingen tegelijkertijd groen licht krijgen, red.). Ik bevroeg de minister meermaals over de herinrichting van de gevaarlijke kruispunten aan de R8 en ik pleitte voor een snelle doortrekking van de R8 door de aanleg van een verhoogde middenberm tussen Harelbeke en Kuurne. Ik betreur het dat er tot op de dag van vandaag geen nieuws over is.”

1. A19 Richting Ieper, R8 Binnenring, R8 Buitenring

De kruising tussen de Kortrijkse ring en de A19 richting Ieper is een van de 11 nieuwe locaties op de lijst. In de periode 2018-2020 vonden er 7 ongevallen plaats, waarbij 1 dode, 1 zwaargewonde en 10 lichtgewonden vielen. Volgens het AWV moeten de lopende herinrichtingswerken voor een oplossing zorgen.

Weydts en Ryheul juichen toe dat er werk is gemaakt van het “beruchte kruispunt”: “Het project werd wel meermaals vooruitgeschoven. In dit geval lag de infrastructuur duidelijk aan de basis van de vele ongevallen”, aldus Ryheul.

2. Doorniksesteenweg, Sint-Margriete-Houtemlaan (N50)

Het kruispunt tussen de Sint-Margriete-Houtemlaan en de N50 (Doorniksesteenweg) is een van de drie zwarte kruispunten op de N50. Deze kruising stond al op de lijst en telde in de onderzochte periode 5 ongevallen waarbij er 4 zwaargewonde slachtoffers vielen. Telkens ging het om een aanrijding van een fiets met een auto. Volgens het AWV werd er werk gemaakt van een aanpassing van het kruispunt, zodat bestuurders enkel nog rechts de weg in- of uit- kunnen voegen.

“Die proefopstelling zorgt voor minder conflicten en creëert in één richting minder doorgaand verkeer. Dat is een goede zaak. Voor fietsers zou de oversteek wel gefaciliteerd kunnen worden door een beveiligde middenberm”, zegt Weydts. Carmen Ryheul ziet de beperkte zichtbaarheid door de haag op de hoek van ‘Le Mesnil’ als de grootste boosdoener. De oplossing zou het verwijderen van een groot deel van de haag en de beplanting zijn.

3. Burgemeester Mayeurlaan, Doorniksesteenweg (N50)

Ook het kruispunt tussen de Burgemeester Mayeurlaan en de Doorniksesteenweg is een plek waar er bij 5 van de 8 ongevallen fietsers betrokken waren. Daarbij vielen er 1 zwaargewonde en 8 lichtgewonden. Het AWV verbeterde al het zicht uit de zijtak en accentueerde de fietspadinfrastructuur. Zowel Weydts als Ryheul zien hier weinig mogelijkheden om de verkeersveiligheid nog te verbeteren.

4. Minister Tacklaan en Wandelweg (N50)

Een laatste kruispunt op de N50 is die met de Minister Tacklaan, de R36 buitenring en de Wandelweg, bij de tunnel onder het treinspoor. Ook deze locatie stond al op de lijst. Er vonden in de onderzochte periode 7 ongevallen plaats, waarbij 3 zwaargewonden vielen en 6 lichtgewonden. Het AWV voorzag al een dubbelrichtingsfietspad dat extra geaccentueerd werd. Grote infrastructuurwerken zijn hier niet mogelijk wegens de stationswerken.

5. Kortrijksestraat, Meensestraat, N8, Noordstraat, R36

Op dit kruispunt komen 5 straten samen. In de periode 2018-2020 vonden er 11 ongevallen plaats waarbij er 12 mensen lichtgewond raakten. Het Vlaams Gewest heeft met een nieuwe lichtenregeling de links-af-beweging voor fietsers conflictvrij gemaakt.

Axel Weydts ziet een minpunt aan de nieuwe lichtenregeling. “In combinatie met de tunnelwerken is er een hoge druk op de Noordstraat-Beheerstraat waardoor er lange wachtrijen staan in de avondspits”, zegt de schepen.

“De Kortrijksestraat verbreedt naar het kruispunt toe zodat wie de ring naar links op wil, langer moet wachten”, beaamt Ryheul. “Sommige automobilisten die naar links willen voorsorteren worden zodanig ongeduldig dat ze nog voor de verbreding de file voorbijsteken op de rijstrook van de tegenliggers.”

6. Heirweg, R8

Het kruispunt tussen de Heirweg en de R8 is al lang een pijnpunt. Dit punt is de vijfde gevaarlijkste kruising van de provincie. Er waren de afgelopen jaren 10 ongevallen waarbij er 2 zwaargewonden en 13 lichtgewonden vielen. Het AWV wil ook hier een actieplan doorvoeren met verkeerslichten met een meer conflictvrije regeling, met fietspaden buiten de lichten. Hiervoor is een onteigeningsprocedure lopende.

“Dit kruispunt en in uitbreiding alle kruispunten met de R8 zijn voor iedereen een heel duidelijk voorbeeld van wat een zwart punt is”, zegt Ryheul. Iedereen kent die plekken. Kijk maar naar het verhaal van Joeri Verbeeck (die op de R8 ter nauwer nood een dodehoekongeval overleefde, red.). Het valt mij ook op dat er veel fietsers betrokken zijn bij ongevallen op deze kruispunten. Kortrijk is recentelijk genomineerd als fietsstad 2024. Ik verwacht dus dat de stad zal sensibiliseren en communiceren over die kwetsbare plekken.”