“55 minuten op bus voor traject van amper 5 kilometer”: mama slaakt noodkreet nadat De Lijn de bus van Adinkerke naar Veurne schrapt

De Lijn rolt op 6 januari zijn nieuw mobiliteitsplan uit. Er zijn lijnen en haltes geschrapt, maar er kwamen ook lijnen bij in bepaalde gebieden. Ook de reiswegen zijn aangepast en er is het nieuwe vraaggestuurde flexvervoer. Mooi op papier, maar in de praktijk verloopt het iets anders. “Onze zoon doet er nu 20 minuten over om met de bus naar het College in Veurne te rijden. Op 6 januari duurt die rit 55 minuten voor een luttele 5 kilometer”, zucht Delphine Henrottin, mama van twee tienerzonen uit Adinkerke. Dit is het antwoord van De Lijn.

Delphine is mama van Andrès (13) en Xander (12). De papa werkt in een ploegenstelsel en ook Delphine zelf kan haar kinderen, door haar werk, niet zelf naar school brengen. Andrès neemt, als het weer niet meezit, de bus in Adinkerke naar het College in Veurne. Een ritje van 20 tot 25 minuten. Xander zit in het zesde leerjaar en is van plan om volgend schooljaar ook naar dezelfde school als zijn broer te gaan. Deze week stelde De Lijn echter zijn nieuw vervoersplan voor dat op 6 januari van kracht gaat. Wat blijkt? De lijn 55 Houtem-De Panne-Veurne valt weg. En dat is nu net de bus die Andrès neemt. “En onze zoon is niet alleen hoor”, merkt Delphine meteen op. “Het is een drukbezette bus, de grootte van een belbus. Andrès zegt vaak dat die te klein is om de hele groep mee te nemen naar Veurne. Je moet weten dat die ook nog stopt in onder meer De Panne en Koksijde vooraleer de bus koers zet naar Veurne.”

55 minuten

Concreet betekent de schrapping van lijn 55, dat enkel de lijn 56 De Panne-Veurne overblijft. “Andrès heeft die deze week uitgetest”, vertelt Delphine. “Hij moet dan de tram nemen naar de Esplanade en pas daar kan hij op de overvolle bus stappen. Het duurt maar liefst 55 minuten vooraleer hij op school aankomt. Een ander alternatief is de trein van Adinkerke naar Veurne. In Veurne is het echter nog een kwartier stappen naar school en dat met een erg zware boekentas op de rug. Dat vinden wij ook geen optie. Komt daarbij dat we een jaarabonnement hebben voor de bus. We kunnen dus niet anders dan het enige alternatief te nemen, willen we het abonnement optimaal laten renderen.”

Reactie De Lijn

Marco Demerling, woordvoerder bij De Lijn, bevestigt dat lijn 55 op 6 januari geschrapt wordt. “Er zijn echter voldoende alternatieven”, vindt Demerling. “Alle scholieren van De Panne geraken nog op school in Veurne met de trein, met de kusttram en lijn 56 De Panne-Veurne of met het flexvervoer dat iedereen kan reserveren. Voor de Tuinwijk, het verste gelegen van het station in Adinkerke, is er een hoppinpunt in de Moeresteenweg. Deze reizigers kunnen het flexvervoer aanvragen.”

Maar een rit naar school van amper 5 kilometer die plots 55 minuten duurt, is dat niet wat lang? “De reistijd voor studenten is inderdaad langer vergeleken met de huidige lijn 55. Echter, wanneer de ouders ons flexvervoer reserveren, dan worden de kinderen rechtstreeks naar Veurne gebracht. Het aantal bussen per lijn blijft onveranderd. We zullen dus niet meer bussen inleggen op lijn 56.”

Fiets

Dan maar met de fiets naar school? “Ja, dat doen ze zeker als het weer meezit. De baan van Adinkerke naar Veurne is onveilig en je vangt er als fietser veel wind langs het water. Mijn zoon heeft me al eens moeten bellen om me te melden dat hij te voet verder ging omdat hij door de wind bijna achteruit ging met zijn fiets.”

En over dat jaarabonnement dat veel ouders al hebben gekocht, verwijst De Lijn naar deze link, waarop je kan zien wanneer je recht hebt op een terugbetaling. (GUS)