45 bezwaarschiften tegen de nieuwe Steenbrugge-bruggen

Er zijn uiteindelijk 45 bezwaarschriften ingediend tegen de plannen voor de bouw van twee nieuwe bruggen in Steenbrugge. Tijdens de Brugse gemeenteraad drukte urbanisatieschepen Franky Demon (CD&V) zijn hoop uit dat Vlaanderen rekening zal houden met de verzuchtingen van vele bezorgde inwoners uit Brugge en Oostkamp.

De Vlaamse Waterweg wil de oude, verroeste brug in Steenbrugge vervangen door een hoge brug en een fietsersbrug, om de doorstroming van de binnenvaart en het autoverkeer in de Baron Ruzettelaan in Assebroek vlotter te laten verlopen. Voor de realisatie van die plannen moeten het parochiaal centrum van Steenbrugge en een deel van de AD Delhaize-parking onteigend worden.

Mobiliteit

Het openbaar onderzoek is afgelopen, 45 mensen uit Brugge en Oostkamp hebben een bezwaarschrift ingediend. Tijdens de Brugse gemeenteraad vroeg raadslid Andries Neirynck (Groen), die de nieuwe bruggen toejuichte, om een veilige alternatieve fietsroute en voldoende laadpalen te garanderen. Geert Van Tieghem (N-VA) wees erop dat de werken minstens anderhalf jaar zullen aanslepen en een enorme impact op de mobiliteit in het zuiden van Brugge zullen hebben.

Schepen Franky Demon (CD&V) beaamde dit en houdt zijn hart vast voor de omleiding via Sint-Michiels. Volgens burgemeester Dirk De fauw (CD&V) heeft het Agentschap Wegen en Verkeer al beloofd om langs de autoweg E40 en de Expresweg N31 dynamische verkeersborden te plaatsen, zodat automobilisten niet nodeloos naar Oostkamp rijden en zich vast rijden in Steenbrugge.

