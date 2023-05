381 dagen werken om de Brugse wijk Christus Koning verkeersveiliger en groener te maken

Op 1 juni starten de werkzaamheden in de Filips de Goedelaan aan ‘t Stil Ende in Brugge. In het najaar volgen de werkzaamheden om van de Karel de Stoutelaan een parklaan te maken. Twee belangrijke lanen, de Filips de Goedelaan en Karel de Stoutelaan, worden samen met een zijstraat, de Zeger van Malestraat, volledig heraangelegd.

De Filips de Goedelaan is vandaag een straat met tweerichtingsverkeer en aan twee kanten parkeerplaatsen. Het is een fietsstraat, maar de aanleg van de straat is niet aangepast aan fietsers en langzaam verkeer. “Met de heraanleg realiseren we ook meer groen. De Vesten wordt doorgetrokken op ‘t Stil Ende. Het groen en bomen worden er versterkt. De Filips de Goedelaan wordt een echte parklaan met eenrichtingsverkeer, geschikt voor plaatselijk verkeer en fietsers en 21 nieuwe bomen”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem.

Riolering

Er komen diverse bomen bij en banken. Ook de verlichting wordt verled en ook langs het dolomietpad wordt verlichting voorzien, want nu was het vaak donker om te lopen. De straat krijgt eveneens een gescheiden rioleringsstelsel en heel wat ontharding.

“Deze werkzaamheden zullen de straten tot duurzame, waterrobuuste straten maken. Na een controle is gebleken dat de riolering in de straten in slechte staat is. Zo vullen we de grondwaterreserves aan en is er bij hevige regenval minder kans op het overstromen van het afvalwater.”, aldus de schepen.

De laan wordt aangelegd in asfalt en de parkeerplaatsen worden aangelegd in kasseien. De voetpaden worden aangelegd in platines. Het wandelpad in dolomiet langs ’t Stil Ende zal vernieuwd worden zodat voldoende afwatering mogelijk is. Er komt ook bijkomende verlichting langs de dolomietpaden, omwille van de vele wandelaars en lopers op dit stuk.

Statige bomen

“Aan de zijde van ‘t Stil Ende wordt de groenstrook met statige bomen uitgebreid met 5 meter. We behouden de bestaande bomen en planten 21 nieuwe bomen aan. Hier plaatsen we ook nieuwe zitbanken, vuilnisbakken en groene stoeltjes in de zomer. Deze groenstrook richten we in als een lang park voor de buurtbewoners, die zal uitkomen op het Graaf Visartpark”, vervolgt schepen Mercedes Van Volcem.

Aangezien de rijweg eenrichting wordt voor automobilisten, zal het aansluitpunt met de Scheepsdalelaan, ter hoogte van de Ezelpoort, ook voor een deel aangepast worden. “Het bestaande plein-effect van deze plaats behouden we door dit in hetzelfde materiaal als de bestaande toestand heraan te leggen.”

Onthard

De Karel de Stoutelaan wordt voor 1.200 m² onthard en er worden ook nieuwe bomen geplant. Er komt ook een gescheiden rioleringstelstel en de snelheid wordt aangepast van 50 naar 30 km per uur. 43 inwoners van de straat vroegen ook al een gevelplant aan.

In de Karel de Stoutelaan wordt het deel tussen de Leopold I-laan tot aan de Filips de Goedelaan heraangelegd. “We vernieuwen de Karel de Stoutelaan tot een mooie parklaan met een zone 30. Zo maken we de straat verkeersveiliger”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

“De rijweg in gezaagde kasseien krijgt een breedte van drie meter, met aan weerszijde een fietscomfortstrook in uitgewassen monolietbeton van telkens 1.5 meter breedte. Ter hoogte van het kruispunt tussen de Filips de Goedelaan en de Karel de Stoutelaan worden gedetailleerde blindengeleidestegels aangelegd.

De rijweg is in totaal 6 meter breed, zodat de breedte van de straat conform de voorgeschreven breedte voor Lijnbussen blijft. “We leggen drie verhoogde bushaltes aan in de Karel de Stoutelaan, wat de toegankelijkheid verbetert,” aldus Van Volcem.

Kasseien

De parkeerplaatsen worden verhoogd aangelegd in kasseien. “Tussen de parkeerplaatsen en het voetpad voorzien we een groenstrook van 1,75 m breed aan weerszijden. Dit geeft de straat een groenere aanblik. Op verschillende plaatsen in het gazon worden verbindingspadjes aangelegd. Zo is het voetpad bereikbaar zonder over het gazon te moeten lopen”, zegt schepen Mercedes Van Volcem. De bestaande bomen in de straat blijven behouden, bijkomend worden 38 nieuwe bomen aangeplant.

Op regelmatige basis komen vuilnismanden, zitelementen en fietsnietjes in de straat.

“Ter hoogte van de Gouden Boomstraat zullen we een plateau plaatsen en ter hoogte van de Keizer Karelstraat leggen we de verkeersgeleider met middeneiland opnieuw aan. Zo beperken we de snelheid in de straat en garanderen we de verkeersveiligheid”, aldus Dirk De fauw.

Zeger van Malestraat

De Zeger van Malestraat is momenteel een eenrichtingsstraat voor het verkeer komende van de Maria van Bourgondiëlaan. Na de heraanleg blijft dit zo. Ook de maximum snelheid van 30 kilometer per uur blijft behouden. De rijweg wordt opnieuw in kasseien aangelegd, dit met een breedte van 3,65 meter, en fietscomfortstroken voor de fietsveiligheid.

Zo zal de Karel de Stoutelaan eruit zien na de werken

De voetpaden in de Zeger van Malestraat worden aangelegd in betonstraatstenen. Aan beide zijden van de rijweg worden parkeerstroken in kasseien voorzien. Tussen de parkeerplaatsen en rijweg komt een greppel te liggen om wateroverlast tegen te gaan. “Door de hoge parkeerdruk in de straat worden geen bomen in de parkeervakken voorzien. Daarom wil ik de inwoners zeker aanmoedigen om hun straat zelf op te fleuren door het aanvragen van een gevelplant of door een bloempot voor de gevel te plaatsen”, benadrukt schepen Mercedes Van Volcem.

Verkeersvelige, groene heraanleg

Bij het ontwerpen van deze straten werd rekening gehouden met de verkeers- en fietsveiligheid door het voorzien van minder en trager verkeer, smallere straten en brede trottoirs.

“De Filips de Goedelaan aan ‘t Stil Ende is ingericht als fietsstraat en blijft een fietsstraat na de heraanleg. We vernieuwen de straat met voorrang voor fietsers en lokaal verkeer. De Filips de Goedelaan wordt een laan met een maximum snelheid van 30 kilometer per uur voor automobilisten. Eenrichtingsverkeer voor gemotoriseerd verkeer komende van de Scheepsdalelaan richting de Karel de Stoutelaan wordt ingericht”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Omwille van het fietscomfort wordt de rijweg (momenteel in beton) aangelegd in asfalt. Ter hoogte van de kruispunten met de Tornooistraat en de Lauwersstraat wordt de straat in uitgewassen monolietbeton aangelegd. Hier komt telkens een asverschuiving als snelheidsremmer.

Investering van 4,2 miljoen euro

De kosten worden geraamd op 4.037.182,52 euro (exclusief BTW) en telt 381 werkdagen. “Deze groene investering zal de wijk enorm opwaarderen: het wordt er aangenamer wonen en veiliger fietsen”, zegt schepen Mercedes Van Volcem.

“Er werd al een wijkmobiliteitsplan ingevoerd in deze wijk, waarbij we diverse ingrepen deden, die de leefbaarheid en verkeersveiligheid van de wijk ten goede kwamen. Een van deze maatregelen was de knip aan de Houtkaai. Deze heraanleg is een concrete uitvoering van het wijkmobiliteitsplan. Daarnaast werd de gehele wijk ook een fietszone, met uitzondering van de Leopold I-laan. Zo geven we de fietsers in deze woonwijk voorrang”, aldus burgemeester Dirk De fauw.

Grote impact

De werkzaamheden zullen veel impact hebben op de bewoners. Er wordt gewerkt in fasen: in de Filips de Goedelaan van 1 juni tot 30 september, in de Karel de Stoutelaan van 1 oktober tot 30 maart 2024 en in de Zeger van Malestraat van 1 april tot 15 juni 2024.

Er wordt vroeg gestart, om 6 uur, en doorgewerkt tot 22 uur. “Studenten reserveren beter een studeerplekje in een van de voorziene plaatsen waar ze kunnen studeren. Wie achteraan kan slapen, doet dit beter. Er zal beton opgebroken worden in de eerste fase wat vooral trillingen en geluid met zich meebrengt. De Stad koos ervoor om te werken met twee ploegen zodat de werkzaamheden kunnen vooruitgaan”, geeft Mercedes Van Volcem als advies mee.

De werkzaamheden zullen ook impact hebben op de bereikbaarheid van het Graaf Visartpark, want het kruispunt Karel de Stoutelaan en Filips de Goedelaan zal worden afgesloten. Fietsers en wandelaars moeten een beetje om….