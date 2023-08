36 West-Vlaamse kruispunten worden nog dit jaar conflictvrij: ontdek hier welke

Sinds 2016 worden kruispunten conflictvrij gemaakt waardoor fietsers- en voetgangers gescheiden van auto’s kunnen oversteken. Hierdoor zijn er nu 121 kruispunten in de provincie conflictvrij. Dit jaar komen er daar nog 36 bij. “Door het conflictvrij maken verhogen we de verkeersveiligheid en verbeteren we de doorstroming van het verkeer bij verkeerslichten”, zegt Vlaams parlementslid Brecht Warnez die hierover een vraag stelde aan minister Lydia Peeters (Open VLD).

Het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) is in 2016 gestart met de uitvoering van het Actieplan Verkeerslichten, met als doel om kruispunten maximaal conflictvrij te maken en zo de verkeersveiligheid te verbeteren. Sindsdien zijn er in Vlaanderen 631 kruispunten bijkomend conflictvrij ingericht.

Daling aantal letselongevallen

Het conflictvrij maken werpt alvast haar vruchten af. “Het aantal letselongevallen is op deze kruispunten gedaald met 19% en het aantal slachtoffers met 20%. Dit betekent dat het Actieplan Verkeerslichten effectief zorgt voor een verhoging van de verkeersveiligheid op lichtengeregelde kruispunten en dat het een stimulans is om het actieplan de komende jaren verder uit te rollen”, legt Brecht Warnez uit. Het parlementslid blijft net daarom pleiten voor meer conflictvrije kruispunten in onze provincie.

In haar antwoord beloofde minister Lydia Peeters om dit jaar opnieuw 125 kruispunten conflictvrij te maken, waarvan 36 in West-Vlaanderen. Daarvan zijn er negen in Brugge maar onder andere ook telkens twee in Beernem, De Haan, Ieper, Knokke-Heist, Kortrijk, Menen en Tielt.

Hieronder vind je de volledige lijst met kruispunten die in 2023 in West-Vlaanderen conflictvrij worden gemaakt.