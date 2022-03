35 kruispunten worden dit jaar conflictvrij gemaakt

Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters maakte een lijst op van 35 West-Vlaamse kruispunten die dit jaar nog onder handen genomen worden. Door aangepaste lichtenregelingen zouden die tegen het eind van het jaar minstens gedeeltelijk conflictenvrij moeten gemaakt worden.

Kruispunten conflictvrij maken is één van de maatregelen uit het Vlaams Verkeersveiligheidsplan. Vorig jaar werden er 24 kruispunten in West-Vlaanderen aangepakt. In 2022 staan er 35 op de planning. Er zal hoofdzakelijk gebruik worden gemaakt van slimme verkeerslichten die ervoor moeten zorgen dat weggebruikers elkaar zo weinig mogelijk moeten kruisen. Door in te spelen op de actuele verkeerssituatie – en weggebruikers te herkennen via detectoren zoals lussen, radars en drukknoppen – wordt bijkomend vermeden dat men zonder reden rood krijgt.

Elk geval apart bekijken

Soms is het niet mogelijk om alle conflicten op een kruispunt weg te nemen, omdat dat bijvoorbeeld zou zorgen voor structurele file-opbouw of omdat de infrastructuur het niet toelaat. In die gevallen worden conflicten in eerste instantie tussen gemotoriseerd verkeer toegelaten. De veiligheid van voetgangers en fietsers wordt dan vooropgesteld. Dan wordt ook bekeken of er extra veiligheidsverhogende maatregelen kunnen toegepast worden, zoals het voorzien van een voorstart of het gelijktijdig beëindigen van het groen voor voetgangers en fietsers, het plaatsen van oranje-gele knipperlichten of het voorzien van een opgeblazen fietsopstelstrook.

In de ene gemeente is de nood duidelijk hoger dan de andere. Zo staan er in Brugge en Deerlijk respectievelijk maar liefst tien en vijf kruispunten op de agenda. Of er in jouw gemeente kruispunten worden aangepakt zie je in onderstaande tabel