33 Brugse scholen krijgen een veiliger schoolomgeving

33 scholen in de Brugse rand krijgen een veiliger schoolomgeving met groene thermoplasten, een markeerstiftbebording en het opschrift schoolzone in groene thermoplast. Wegens het Unesco werelderfgoed is deze maatregel niet mogelijk in de Brugse binnenstad.

De Brugse gemeenteraad keurde maandagavond de maatregel die een veiliger schoolomgeving van 33 scholen moet garanderen, goed. Het gaat om 18 secundair scholen in sector west (Sint-Michiels en Sint-Andries), 13 scholen in sector noord (Sint-Jozef, Sint-Pieters, Kruisabele, Koolkerke, Lissewege, Dudzele, Zwankendamme en Zeebrugge) en 2 scholen uit Christus-Koning.

Deze ingreep kost 198.000 euro. Volgens preventieschepen Mathijs Goderis (Vooruit) zal Brugge dit in fasen doorvoeren aan andere scholen: “Alleen in de Brugse binnenstad zijn er problemen, we moeten nagaan of het daar ook verkeerstechnisch mogelijk is.”

Burgemeester Dirk De fauw (CD&V) beaamde: “Dit is niet conform de bepalingen van het Unesco werelderfgoed. We onderzoeken wat wel mag in de binnenstad.”

Karin Robert (Groen) vroeg om te controleren of automobilisten effectief minder dan 30 km per uur rijden aan die aangepaste schoolomgevingen.