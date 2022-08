30 km per uur is voortaan de max in Oostende: “Hopen dat dit helpt”

Autobestuurders opgelet: vanaf 1 september mag je – op enkele uitzonderingen na – op het hele grondgebied van Oostende nergens nog sneller dan 30 kilometer per uur rijden, behalve op enkele invalswegen. Onder de noemer ‘30 dat is de max!’ koppelt Stad Oostende ook een grote campagne aan het invoeren van de ingrijpende snelheidsbeperking. “Maar naast sensibilisering blijft ook handhaving erg belangrijk”, klinkt het.

Historisch: zo noemt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) zelf de beslissing om vanaf 1 september een algemene zone 30 in alle wijken van zijn stad in te voeren. Na eerdere maatregelen, zoals de realisatie van meerdere fietszones en dito straten, wil de stad Oostende hiermee tegemoetkomen aan de noden en wensen van tal van inwoners, klinkt het. “En meteen de veiligheid voor kinderen en zachte weggebruikers centraal stellen”, licht schepen van Mobiliteit Björn Anseeuw (N-VA) toe. “De uitbreiding van de zone 30 maakt onze wijken inderdaad een stuk veiliger en leuker. Denk bijvoorbeeld maar aan de Zilverlaan, de Dorpsstraat, De Steense Dijk en tal van andere buurten. Bij een snelheid van 30 kilometer per uur bedraagt de remafstand minder dan de helft dan wanneer je 50 rijdt.”

“Het is die kortere remafstand die de kans op verkeersongevallen verkleint. Meer nog: een lagere snelheid verkleint ook de kans op een ernstig letsel of overlijden in geval van een verkeersongeval”, aldus schepen Anseeuw. “Bovendien worden de snelheidsregimes met een wijkbrede zone 30 beter leesbaar. Want door de maximum toegelaten snelheid in de volledige wijk te beperken tot 30 km per uur is er meer duidelijkheid. En met die duidelijkheid zorgen we er dan weer voor dat de kans dat snelheden niet tijdig worden aangepast, een flink stuk kleiner wordt. Zo maken we de wijken in onze stad nog een stuk aangenamer om in te wonen, en voor de kleinsten om in te spelen. Overal 50 per uur is gewoonweg onverantwoord in bewoonde wijken. Er zijn enkele logische uitzonderingen, onder meer de Troonstraat, de Edward Moreauxlaan, de Gistelsesteenweg en stukken van de Nieuwpoortsesteenweg en de Torhoutsesteenweg.”

Om de maatregel in alle wijken duidelijk te maken, wordt momenteel volop gewerkt aan het aanbrengen van de nodige signalisatie, zowel op het wegdek als met borden bij het binnenrijden van de zone. “We lanceren meteen ook een extra campagne: ‘30 dat is de max!’, vult burgemeester Tommelein aan. “We brengen de slogan op verschillende plaatsen aan bij de borden die zone 30 aanduiden en we vragen de bevolking meteen ook om een gratis affiche op te hangen.”

Schepen van Mobiliteit Björn Anseeuw: "Bij 30 kilometer per uur bedraagt de remafstand minder dan de helft dan wanneer je 50 rijdt. En die kortere remafstand verkleint de kans op verkeersongevallen."

Waar eerst vooral het accent zal gelegd worden op sensibilisering, blijft ook handhaving erg belangrijk. “We zullen er geen heksenjacht van maken, integendeel”, vult korpschef Philip Caestecker aan. “We gaan inderdaad eerst informeren en sensibiliseren, maar later wordt dat waarschuwen om dan over te gaan tot verbaliseren. Zware of hardnekkige overtreders kunnen uiteraard altijd beboet worden. We hebben bovendien een hightech flitscamera aangekocht, die ons voortaan perfect toelaat om ook in woonwijken te flitsen.” De nieuwe camera werd heel toepasselijk ‘Max’ gedoopt.

De reacties op de beslissing zijn over het algemeen positief, maar hier en daar klinkt een kritische noot. “We juichen iedere verbetering toe”, reageert John Crombez (Vooruit). “Maar we hopen dat het opnieuw niet bij heel wat communicatie, maar weinig reële daadkracht zal blijven. We zijn al verschillende keren bij het stadsbestuur tussengekomen voor een betere handhaving op bepaalde kwetsbare plaatsen, zoals bij de Schorre en in de Kapittelstraat, maar kregen nul op het rekest. Het zal van meer moet komen dan alleen maar het plaatsen van bordjes.”

De werkgroep Fietseling, een afdeling van de Fietsersbond, is heel tevreden met de getroffen maatregel en stelt dat de fietsersbond al jaren ijvert voor een veralgemening van de zone 30. “We kunnen hier alleen maar positief op reageren, vooral omdat de beperking in een en dezelfde beweging wordt doorgevoerd”, zegt woordvoerder Marc Horrix. “Het klopt inderdaad dat bij een ongeval de gevolgen veel minder groot zijn bij 30 kilometer dan bij 50 kilometer per uur. Maar we hopen dat er verder ook met belangrijke elementen, zoals handhaving en de toestand van de infrastructuur, zal rekening gehouden worden. De politie staat voor heel wat uitdagingen, maar we vinden dat de veiligheid over het algemeen niet verbeterd is. Er zijn ook trajecten, zoals het stuk langs de Torhoutsesteenweg tussen de supermarkt Jumbo en de Steensedijk, waar het autoverkeer volgens onze mening mocht beperkt worden tot 30 kilometer per uur. En wie weet wordt in de toekomst beslist om het centrum volledig autoluw te maken”, stelt Horrix.

Bij de Oostendse Taxibond spreekt men over een ingrijpende beslissing die uiteraard zijn impact zal hebben op het autoverkeer, maar voorzitster Barbara Goderis reageert diplomatisch. “Veiligheid voor alles, daar ben ik het volkomen mee eens en we zullen natuurlijk de wetgeving volgen, zoals we dat steeds doen. Je kan op weinig plaatsen in Oostende trouwens sneller rijden dan 30 kilometer per uur. En we hopen dat ook de fietsers zich ervan bewust zijn dat wederzijds respect helpt.”µ

Thuisverpleegster Romina Vanhoenacker: “Voor ons is dit minder goed nieuws” Romina Vanhoenacker (31) werkt bij thuisverpleging Curalis en is daarvoor praktisch dagelijks op de baan. De invoering van de maatregel vond zij voor haar sector minder goed nieuws. “Begrijp me niet verkeerd, ik vind ook dat veiligheid voor alles gaat, maar dit zal ons werk er niet makkelijker op maken, integendeel”, reageert Romina. “Ik bezoek dagelijks zo’n 24 patiënten per dag en op drukke dagen zijn er dat zelfs 30. Mijn collega draait zelfs heel vaak dubbele rondes. Wij kunnen ons dus niet veel tijdverlies veroorloven en de invoering van een algemene beperking tot 30 km per uur zal daarbij niet helpen. We vinden het evenmin de juiste manier om het probleem aan te pakken. Wij kampen in onze sector bovendien met een acuut tekort aan personeel. We zijn ons er zeker terdege van bewust dat te snel rijden een boete kan opleveren. Daarom houden we ons aan de vigerende verkeersreglementering. Wegpiraten moeten trouwens altijd en overal ter verantwoording geroepen worden en steevast een boete krijgen. En geloof me vrij: wie dagelijks op de baan is zoals wij, ziet heel veel zaken die echt niet door de beugel kunnen.”

Fervent fietsster Marina Bousse: “Soms kan de veiligheid beter” Marina Bousse (67) haalt dagelijks haar fiets boven om een rit langs zee en strand te maken. Zij is tevreden dat er maatregelen genomen worden die het voor de fietser veiliger maken. ‘Maar het kan beter”, zegt ze. “Ik heb gelezen wat de stad van plan is en vind het een goed idee”, zegt Marina. “Ik legd de voorbije zes jaar zo’n 22.000 km. Ik maak meestal een tochtje langs de zeedijk tussen het Zeeheldenplein en Raversijde. Het is goed voor de conditie en ik geniet met volle teugen van de zee.” Marina woont in de Stuiverstraat, ter hoogte van de sportterreinen De Schorre, en stelde op haar tochten vast dat het voor de fietser niet overal veilig is. “Het kan in sommige gevallen echt veel beter”, stelt ze onomwonden. “Zo vind ik het traject tussen het rondpunt op de Torhoutsesteenweg, ter hoogte van de Duinkerkseweg en Stene-Dorp, ronduit levensgevaarlijk voor fietsers. Daar mochten ze al lang een zone 30 ingevoerd hebben en ik hoop dat de situatie er door deze maatregel zal beteren. Maar er zal toch controle moeten zijn, want veel chauffeurs kijken niet om naar de snelheidsbeperkingen. Ik ga af en toe fietsen in Nederland en daar is het toch veel veiliger.”

